Đã có khẩu trang diệt khuẩn giá 7.000 đồng phục vụ phòng dịch nCoV

Theo ông Lê Tiến Trường - TV. HĐQT, TGĐ Tập đoàn dệt may Vinatex, ngay khi được sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trong những ngày cuối tuần sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, Tập đoàn đã có điện khẩn gửi các đơn vị thành viên, nhất là 2 đơn vị Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân và TCT May Đồng Nai – CTCP. Với Dệt kim Đông Xuân là sản xuất vải dệt kim khảng khuẩn, còn May Đồng Nai là sản xuất vải không dệt kháng khuẩn để cung ứng cho một số đơn vị ngành May như: May 10, May Hưng Yên, Việt Tiến, Dệt May Huế, Dệt May Hòa Thọ, Hanosimex,… để sản xuất các loại khẩu trang kháng khuẩn.

Theo lãnh đạo Tập đoàn, từ trước tới nay Tập đoàn và các ĐVTV sản xuất các mặt hàng chính không phải là khẩu trang, nhưng do yêu cầu cấp bách và chỉ đạo của Chính phủ, nên các DN thành viên đã tổ chức thiết kế, xây dựng quy trình may, cũng như đào tạo công nhân, triển khai quy trình sản xuất, sử dụng 1 số chuyền may để sản xuất khẩu trang. Những ngày đầu, do là mặt hàng mới, nên mỗi công nhân chỉ sản xuất trung bình được khoảng 100 sản phẩm/ngày, tuy nhiên đến nay đã nâng được công suất lên 300 – 400 sản phẩm/người/ngày. Dự kiến, trong thời gian tới sẽ cung ứng được ra thị trường từ 300 – 400 nghìn sản phẩm/ngày, và phục vụ ngay tại địa phương, những nơi mà DN trú đóng.

Cũng theo ông Lê Tiến Trường, mặc dù thời điểm này là cao điểm sản xuất cho các đơn hàng Hè Thu năm 2020, nhưng với trách nhiệm xã hội, nhiều DN đã phải bố trí lại, ưu tiên năng lực để sản xuất ra một mặt hàng hoàn toàn mới là khẩu trang.

Sản phẩm khẩu trang của Công ty bằng vải dệt kim có 2 lớp, trong đó có một lớp kháng khuẩn, tái sử dụng khoản 30 lần giặt, có thể sử dụng trong phòng dịch. Nguyên liệu hoàn toàn do Công ty tự chủ sản xuất. Giá bán lẻ là 7.000 đồng/chiếc, mức giá tương đương chi phí sản xuất.

Dây chuyền sản xuất của Dệt kim Đông xuân.

Theo thông tin trả lời trên báo đầu tư Báo Đầu Tư, lãnh đạo Vinatex cho biết, theo kế hoạch, trong 10 ngày tới tập đoàn và các doanh nghiệp thành viên như May 10, Hanosimex, Tổng công ty May Hưng Yên, Tổng công ty Dệt May Hòa Thọ, Dệt May Huế, May Đồng Nai… sẽ cấp phát miễn phí cho người lao động và nhân dân nửa triệu chiếc khẩu trang tại một số điểm trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành nơi có nhà máy, doanh nghiệp trú đóng.