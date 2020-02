Lợi dụng dịch corona đẩy giá khẩu trang bị phạt hàng chục triệu đồng

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, những ngày vừa qua, một số cơ sở kinh doanh thiết bị y tế đã gom hàng, đẩy giá một số mặt hàng lên cao gấp nhiều lần bình thường để bán trục lợi như khẩu trang y tế, dung dịch sát trùng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về việc kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh, nhà thuốc có hoạt động tăng giá cao, “chặt chém” người dân mua khẩu trang y tế phòng ngừa dịch bệnh corona, các đơn vị nghiệp vụ, Công an quận, huyện, thị xã tăng cường phối hợp lực lượng quản lý thị trường xử lý các cơ sở có hành vi lợi dụng dịch bệnh do virus corona gây ra để đầu cơ, trục lợi.

Tính đến nay, đã có 41 cơ sở "chặt chém" giá khẩu trang, dung dịch rửa tay bị Công an TP Hà Nội xử lý.

Tính đến ngày 4/2, công an TP Hà Nội đã lên danh sách 41 quầy thuốc, cơ sở bị xử phạt vì có dấu hiệu đầu cơ, đẩy giá khẩu trang, dung dịch sát trùng lên nhiều lần để trục lợi. Trong đó, nhiều nhà thuốc đã bị Công an TP Hà Nội xử lý vi phạm.

Nghị định 109 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn. Theo đó, tại Điều 17 quy định hành vi lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và điều kiện bất thường, lợi dụng chính sách của Nhà nước để định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý, có thể phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu lợi do định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý.

Ngoài ra, người nào có hành vi đầu cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cộng đồng, đến việc phòng ngừa dịch bệnh sẽ bị xử lý hình sự về tội Đầu cơ, theo điều 196 Bộ Luật Hình sự năm 2015./.