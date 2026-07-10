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Đà Nẵng cam kết cơ chế "một cửa" thông thoáng nhất đón nhà đầu tư bán dẫn

Thứ Sáu, 18:58, 10/07/2026
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VOV.VN - Chiều 10/7, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thảo “Bán dẫn và Công nghệ cao Đà Nẵng 2026”. Hội thảo có sự tham dự của đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan Trung ương, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các chuyên gia, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tại hội thảo, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, thành phố sẽ hiện thực hóa tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù, cam kết cắt giảm tối đa thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, áp dụng cơ chế “một cửa” thông thoáng nhất để đón các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; đồng thời sẽ tổ chức Hội thảo Bán dẫn và Công nghệ cao trở thành sự kiện thường niên của thành phố.

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Đại diện tổ chức quốc tế, chuyên gia, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự hội thảo

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng thông tin, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược và Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển.

Theo ông Hồ Quang Bửu, đây là những căn cứ pháp lý quan trọng, mở đường để thành phố thu hút mạnh mẽ nguồn vốn FDI vào ngành công nghiệp bán dẫn: “Chúng tôi muốn chứng minh cho các nhà đầu tư, các đối tác chiến lược toàn cầu thấy được một Đà Nẵng có hạ tầng sẵn sàng, chính sách thông thoáng và vị trí địa lý đắc địa tại Khu công nghệ cao cũng như các khu công nghệ số của thành phố. Thành phố đã xây dựng các khung chính sách hỗ trợ tốt nhất dành riêng cho các nhà đầu tư chiến lược, chuyên gia, nhà khoa học và các doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi cung ứng vi mạch bán dẫn và điện tử công nghệ cao”.

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Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại hội thảo

Các tham luận tại hội thảo tập trung vào chủ đề công nghệ chiplet, đóng gói tiên tiến, thiết bị đeo thông minh, drone, AI Camera cho đô thị thông minh và bài học xây dựng hệ sinh thái bán dẫn. Trình bày tham luận “Đổi mới Chiplet và đóng gói tiên tiến: Cơ hội và thách thức”, bà Nguyễn Thị Bích Yến, Chủ tịch Công ty cổ phần VSAP Lab, Chủ tịch danh dự Viện Bán dẫn và Vật liệu tiên tiến - Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, thay vì đầu tư sản xuất chip đòi hỏi vốn hàng chục tỷ USD, Việt Nam nên chọn hướng đi đóng gói tiên tiến với chi phí thấp hơn nhiều lần, phù hợp với lợi thế sẵn có về nguồn nhân lực trẻ, giỏi công nghệ phần mềm.

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Bà Nguyễn Thị Bích Yến, Chủ tịch Công ty Cổ phần VSAP Lab, trình bày tham luận tại hội thảo

Bà Nguyễn Thị Bích Yến cho biết thêm: “Đây là cơ hội để phần cứng và phần mềm của chúng ta có thể ứng dụng vào AI. Việt Nam đã có một lực lượng trẻ làm về phần mềm, vì vậy chúng ta cũng có thể đưa các ứng dụng AI và tự động hóa vào sản xuất để nâng cao năng suất. Khi tăng được năng suất trong cùng một điều kiện sản xuất, giá thành của sản phẩm cũng sẽ thấp hơn”.

Trình bày tham luận “Kiến trúc của đổi mới: Vì sao đóng gói tiên tiến quan trọng vào lúc này”, Tiến sĩ Babak Sabi - Cố vấn Kỹ thuật, nguyên Phó Chủ tịch Amazon và nguyên Phó Chủ tịch Cấp cao Intel cho biết, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đang đặt ra yêu cầu chưa từng có về năng lực tính toán, khi mỗi lần huấn luyện các mô hình AI lớn cần đến hàng triệu con chip hoạt động đồng thời. 

“Để chúng ta có được những trí tuệ như vậy thì cần phải có năng lực tính toán đặc biệt với quy mô rất lớn. Đồng thời, cần có khả năng mở rộng theo chiều dọc, tùy thuộc vào công nghệ đóng gói tiên tiến mà chúng ta triển khai. Mỗi lần thực hiện việc huấn luyện một mô hình như ChatGPT thì cần khoảng 1 đến 2 triệu con chip cùng làm việc đồng thời trong một thời điểm” - Tiến sĩ Babak Sabi chia sẻ.

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Tiến sĩ Babak Sabi - Cố vấn Kỹ thuật, nguyên Phó Chủ tịch Amazo; nguyên Phó Chủ tịch Cấp cao Intel trình bày tham luận tại hội thảo

Trong khuôn khổ hội thảo, Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC) đã trao các Biên bản ghi nhớ hợp tác với Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn, VCCI Chi nhánh Miền Trung - Tây Nguyên cùng nhiều doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước, tập trung vào nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ.

Đây là một trong những hoạt động hiện thực hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời triển khai Luật Công nghiệp công nghệ số gắn với các cơ chế, chính sách đặc thù mà Quốc hội dành riêng cho Đà Nẵng tại Nghị quyết 136/2024 và Nghị quyết 259/2025. Thành phố Đà Nẵng đang tập trung xây dựng hệ sinh thái vi mạch bán dẫn và công nghệ cao theo hướng đồng bộ, hiện đại, gắn kết chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp, các trường đại học và viện nghiên cứu, hướng tới mục tiêu trở thành một trong những cực tăng trưởng của cả nước, đồng thời là trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và công nghiệp vi mạch bán dẫn của Việt Nam.

Long Phi/VOV-Miền Trung
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