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Khai mạc Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản năm 2026 ở Đà Nẵng

Thứ Năm, 22:48, 09/07/2026
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VOV.VN - Tối 9/7, tại Công viên Biển Đông, TP Đà Nẵng, khai mạc Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản TP Đà Nẵng năm 2026, mở đầu chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa - đối ngoại quy mô lớn, diễn ra từ ngày 9 đến 12/7.

Đây là lễ hội thường niên được tổ chức từ năm 2014, đến nay đã bước sang năm thứ 11, khẳng định là một trong những sự kiện giao lưu Việt Nam - Nhật Bản tiêu biểu của cả nước. Năm ngoái, lễ hội đã thu hút hơn 50 nghìn lượt người dân, du khách tham dự.

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Quang cảnh lễ khai mạc

Điểm nhấn của Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản TP Đà Nẵng năm 2026 là Hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản tại Đà Nẵng: Đối tác chiến lược toàn diện - Hướng tới tương lai bền vững” với sự tham dự của đại diện Bộ Ngoại giao, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam cùng lãnh đạo nhiều địa phương, doanh nghiệp Nhật Bản. Tại đây, TP Đà Nẵng và TP Kinokawa sẽ trao bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị.

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Từ trái sang: ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; Ông Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng tham dự lễ khai mạc

Tại lễ hội, gần 100 gian hàng giới thiệu văn hóa, ẩm thực Việt - Nhật sẽ mở cửa tại Công viên Biển Đông cùng nhiều hoạt động giao lưu nghệ thuật, thể thao như bóng đá hữu nghị, trải nghiệm bóng chày, võ thuật truyền thống và chung kết cuộc thi Cosplay. Lễ hội tiếp tục là cầu nối thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản phát triển thực chất, hiệu quả và bền chặt.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội nhấn mạnh, mối giao lưu Việt - Nhật đã được bồi đắp qua nhiều thế kỷ, từ những chuyến hải trình của thương nhân Nhật Bản đến với Hội An, Đà Nẵng xưa, để lại dấu ấn còn hiện hữu qua phố cổ Hội An, Chùa Cầu.

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Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội phát biểu khai mạc

“Chúng tôi tin tưởng rằng, cũng như những chuyến hải trình năm xưa mang theo khát vọng giao thương và hữu nghị để kết nối nhân dân của hai nước, Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản ngày hôm nay sẽ tiếp tục mở ra những hành trình hợp tác mới, những mối lương duyên tốt đẹp giữa Đà Nẵng với các địa phương, doanh nghiệp và nhân dân Nhật Bản”, bà Nguyễn Thị Anh Thi cho biết.

Cũng tại lễ khai mạc, ông Ito Naoki, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam bày tỏ ấn tượng trước tiến trình phát triển mạnh mẽ của thành phố Đà Nẵng để trở thành đô thị hiện đại, thông minh, đáng sống, hướng tới mục tiêu là thành phố toàn cầu, kết nối với thế giới.

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Ngài Ito Naoki, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam dẫn chứng hàng loạt kết quả hợp tác cụ thể vừa đạt được: Đường bay Đà Nẵng - Tokyo, Đà Nẵng - Osaka tăng tần suất khai thác từ ngày 2/7 vừa qua;  Dự án nghiên cứu chung về đô thị ứng dụng trí tuệ nhân tạo giữa Đại học Hiroshima và Đại học Bách khoa Hà Nội tại Đà Nẵng.

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Nhiều nghệ sĩ đến từ Nhật Bản biểu diễn tại lễ khai mạc

Đại sứ Ito Naoki khẳng định: “Tôi chân thành kỳ vọng rằng, mối quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và thành phố Đà Nẵng sẽ góp phần giúp thành phố phát triển vượt bậc với vai trò là cực tăng trưởng của miền Trung, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển của Việt Nam”.

Long Phi/VOV-Miền Trung
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