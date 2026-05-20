Đà Nẵng chuyển dịch xu hướng sử dụng năng lượng xanh

Thứ Tư, 18:23, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Miền Trung đang bước vào cao điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng rất cao. Để giảm tiền điện, hiện nay nhiều gia đình ở thành phố Đà Nẵng đầu tư lắp điện mặt trời mái nhà, vừa tiết kiệm tiền điện, vừa dùng năng lượng xanh, không ô nhiễm môi trường.

Từ ngày lắp hệ thống điện mặt trời mái nhà, gia đình bà Nguyễn Yến Nhi, ở phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng không còn lo chi trả tiền điện khi sử dụng máy điều hòa trong mùa hè. Bà Nhi cho biết, gia đình bà sử dụng 3 máy điều hòa không khí, quạt, bếp điện, các phương tiện sinh hoạt… nhưng chi phi tiền điện không đáng kể. Bởi, từ năm 2023, gia đình bà Nguyễn Yến Nhi đã lắp hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Theo bà Nhi, chi phí đầu tư 1 lần chỉ khoảng 50 triệu đồng, nhưng bù lại, tiền điện mỗi tháng giảm hơn 1 nửa. Trước đây, trung bình mỗi tháng gia đình bà Nhi phải trả 2 triệu đồng tiền điện, nay mỗi tháng chỉ phải trả khoảng 700 ngàn đồng cho việc sử dụng điều hòa không khí vào ban đêm, do gia đình không lắp bộ tích trữ điện. Bà Nguyễn Yến Nhi cho rằng, việc lắp điện mặt trời mái nhà không chỉ giúp giảm tiền điện hàng tháng mà còn góp phần thực hiện mục tiêu sử dụng năng lượng xanh, góp phần giảm phát thải các bon.

“Lúc đầu tôi thấy chi phí cao nên còn vân vân, không muốn lắp, nhưng sau tham khảo nhiều thấy bạn bè lắp và giảm chi phí rất nhiều và sau này chi phí lắp đặt cũng giảm tới 50% nên tôi mạnh dạn đầu tư và thấy thực tế đúng như những gì người ta chia sẻ nên tôi cảm thấy rất hài lòng. Tôi cũng góp phần dùng năng lượng xanh để bảo vệ môi trường nên cảm thấy rất hữu ích, vừa gia đình vừa với xã hội”, bà Nhi chia sẻ.

Điện mặt trời mái nhà là giải pháp sử dụng năng lượng xanh hiệu quả

Ông Đàm Văn Hương, ở phường Hải Châu đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà cho gia đình hết hơn 100 triệu đồng. Ông Hương cho rằng, người dân nên sử dụng điện mặt trời mái nhà vì đây là năng lượng xanh, năng lượng sạch, rất hữu ích.

“Trước khi bắt thì tôi nghiên cứu rất kỹ và thấy rất tiện lợi, do đó tôi quyết định bắt điện năng lượng mặt trời vào tháng 6/2024. Hiện tôi có 2 căn nhà tôi đều lắp điện năng lượng mặt trời. Hệ thống điện năng lượng mặt trời sạch sẽ và bảo vệ môi trường nên tôi rất thích”, ông Hương nói.

Điện mặt trời mái nhà, xu hướng năng lượng xanh, năng lượng sạch ở miền Trung

Hiện, toàn thành phố Đà Nẵng có gần 5.400 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất lắp đặt khoảng 351 Mê ga oát pick; trong đó gần 1.600 hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp đặt sau ngày 31/12/2020 được phát triển sau khi Nghị định số 58 năm 2025 của Chính phủ ra đời. Đây là những dự án tự sản, tự tiêu thụ.

Hiện nay, thành phố Đà Nẵng có nhiều chính sách khuyến khích, thúc đẩy phát triển các nguồn năng lượng tái tạo nhằm thay thế tối đa năng lượng hóa thạch. Thành phố ưu tiên sử dụng năng lượng gió và mặt trời; đẩy mạnh việc phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu thụ; ưu tiên lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại cơ quan, công sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và hộ gia đình. Để khuyến khích người dân lắp đặt điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ, UBND thành phố Đà Nẵng đang xây dựng chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện.

Các tấm pin năng lượng mặt trời còn góp phần chống nắng cho căn nhà

Ông Bùi Đỗ Quốc Huy, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng cho biết, người dân thành phố Đà Nẵng đang có xu hướng chuyển dịch sang sử dụng năng lượng xanh. Đến nay, thành phố đã có hơn 4.300 hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, chiếm khoảng 80% tổng số hệ thống điện mặt trời mái nhà toàn thành phố. Ngoài ra, có hơn 1.000 hệ thống thuộc nhóm khách hàng là các cơ sở sản xuất, nhà xưởng, trung tâm thương mại và cơ sở kinh doanh dịch vụ, chiếm khoảng 20%.

“Điện mặt trời mái nhà có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ giảm áp lực cho hệ thống điện, đặc biệt vào ban ngày, thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng cao do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Khi khách hàng sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại chỗ, lượng điện sử dụng từ lưới điện quốc gia sẽ được giảm áp lực, qua đó góp phần giảm công suất phụ tải giờ cao điểm, hạn chế nguy cơ quá tải lưới điện cục bộ. Nguồn điện mặt trời mái nhà không chỉ giúp chủ động nguồn điện tại chỗ mà còn góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi kinh tế sang mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế các bon thấp, bảo đảm được an ninh năng lượng”, ông Huy cho biết thêm.

Cấp giấy chứng nhận phát triển điện mặt trời tự sản, tự tiêu phải đơn giản nhất

VOV.VN - Sáng 13/8, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Tại cuộc họp, Bộ Công Thương đã trình bày báo cáo hoàn thiện khái niệm “tự sản, tự tiêu” đối với điện mặt trời mái nhà.

Thành Long/VOV-Miền Trung
Tag: điện mặt trời mái nhà năng lượng xanh Đà Nẵng lắp điện năng lượng mặt trời tiết kiệm tiền điện mùa hè điện mặt trời tự tiêu thụ
