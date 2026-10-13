English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng 13,6% trong 3 tháng cuối năm 2026

Thứ Ba, 17:45, 13/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm 2026 tăng 13,6%, hướng tới tăng trưởng GRDP cả năm đạt 11,22%.

Để đạt được mục tiêu này, thành phố Đà Nẵng tập trung kích cầu tiêu dùng, phát triển thương mại điện tử, mở rộng thị trường xuất khẩu và hệ thống phân phối sản phẩm địa phương; chuẩn bị nguồn hàng thiết yếu, tổ chức các điểm bán bình ổn giá phục vụ cuối năm và Tết Nguyên đán 2027. Thành phố đẩy mạnh phát triển logistics, kinh tế đêm, kết nối sản phẩm OCOP với hoạt động du lịch; tổ chức các lễ hội, sự kiện văn hóa, giải trí, nhất là chuỗi sự kiện chào năm mới để thu hút khách.

Đối với lĩnh vực công nghiệp, các sở, ngành tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về nguyên liệu, đơn hàng, lao động, thị trường và vốn; tạo điều kiện mở rộng công suất, tăng sản lượng. Thành phố Đà Nẵng đẩy nhanh các dự án hạ tầng khu, cụm công nghiệp và năng lượng; rà soát những dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai hoặc chưa đi vào hoạt động để đề xuất phương án xử lý.

Da nang dat muc tieu tang truong 13,6 trong 3 thang cuoi nam 2026 hinh anh 1
Thành phố Đà Nẵng tập trung tháo gỡ vướng mắc các dự án đất đai,góp phần tăng trưởng 2 con số

Trong lĩnh vực xây dựng, thành phố Đà Nẵng tập trung hoàn thành thủ tục để khởi công các dự án trong quý IV năm nay; tháo gỡ vướng mắc về vật liệu, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh thi công, nghiệm thu và thanh toán. Thành phố đặt mục tiêu cuối tháng 10, giải ngân vốn đầu tư công đạt 88%, cuối tháng 11 đạt 93% và cuối tháng 12 đạt 98%; phấn đấu hoàn thành 100% vào ngày 31/1/2027. 

Thành phố Đà Nẵng tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ vướng mắc về dự án, đất đai, phấn đấu xử lý các dự án đủ điều kiện trong năm 2026; tập trung tháo gỡ để khởi động lại các dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước, Hoiana, Cocobay, DAP; Tập trung hoàn thiện quy hoạch, đề án hình thành các khu kinh tế đặc biệt; đẩy nhanh thủ tục đầu tư, chuẩn bị mặt bằng và hạ tầng Khu Thương mại tự do Đà Nẵng; tập trung hoàn thiện đề án triển khai 3 nhóm sản phẩm chủ lực tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng…

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành, địa phương xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ, trách nhiệm thực hiện và báo cáo kết quả hằng tuần. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo theo phân công, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh; kết quả thực hiện là cơ sở đánh giá, xếp loại chất lượng người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà  Nẵng cho biết: “UBND thành phố đã quán triệt, triển khai thực hiện và chúng tôi đã chủ động xây dựng các kịch bản tăng trưởng; phân công trách nhiệm cho từng cấp, từng ngành và kiên định mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo. Thành phố tập trung khơi thông các nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc dự án, tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, chuẩn bị quỹ đất sạch, thúc đẩy đầu tư vào những lĩnh vực giá trị gia tăng cao như: cảng biển, logistics, trung tâm dữ liệu, công nghệ số, khu thương mại tự do. Quan điểm của UBND thành phố là không thu hút bằng mọi giá, không chạy theo số lượng dự án, ưu tiên chất lượng, hiệu quả và giá trị đóng góp lâu dài”.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc dự án, đất đai đảm bảo tăng trưởng 2 con số
Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc dự án, đất đai đảm bảo tăng trưởng 2 con số

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đang tập trung tháo gỡ vướng mắc dự án đất đai; một số dự án được khơi thông, khởi động trở lại, thúc đẩy kinh tế thành phố bứt tốc, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2025

Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc dự án, đất đai đảm bảo tăng trưởng 2 con số

Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc dự án, đất đai đảm bảo tăng trưởng 2 con số

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đang tập trung tháo gỡ vướng mắc dự án đất đai; một số dự án được khơi thông, khởi động trở lại, thúc đẩy kinh tế thành phố bứt tốc, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2025

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp