Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng 13,6% trong 3 tháng cuối năm 2026

Để đạt được mục tiêu này, thành phố Đà Nẵng tập trung kích cầu tiêu dùng, phát triển thương mại điện tử, mở rộng thị trường xuất khẩu và hệ thống phân phối sản phẩm địa phương; chuẩn bị nguồn hàng thiết yếu, tổ chức các điểm bán bình ổn giá phục vụ cuối năm và Tết Nguyên đán 2027. Thành phố đẩy mạnh phát triển logistics, kinh tế đêm, kết nối sản phẩm OCOP với hoạt động du lịch; tổ chức các lễ hội, sự kiện văn hóa, giải trí, nhất là chuỗi sự kiện chào năm mới để thu hút khách.

Đối với lĩnh vực công nghiệp, các sở, ngành tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về nguyên liệu, đơn hàng, lao động, thị trường và vốn; tạo điều kiện mở rộng công suất, tăng sản lượng. Thành phố Đà Nẵng đẩy nhanh các dự án hạ tầng khu, cụm công nghiệp và năng lượng; rà soát những dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai hoặc chưa đi vào hoạt động để đề xuất phương án xử lý.

Thành phố Đà Nẵng tập trung tháo gỡ vướng mắc các dự án đất đai,góp phần tăng trưởng 2 con số

Trong lĩnh vực xây dựng, thành phố Đà Nẵng tập trung hoàn thành thủ tục để khởi công các dự án trong quý IV năm nay; tháo gỡ vướng mắc về vật liệu, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh thi công, nghiệm thu và thanh toán. Thành phố đặt mục tiêu cuối tháng 10, giải ngân vốn đầu tư công đạt 88%, cuối tháng 11 đạt 93% và cuối tháng 12 đạt 98%; phấn đấu hoàn thành 100% vào ngày 31/1/2027.

Thành phố Đà Nẵng tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ vướng mắc về dự án, đất đai, phấn đấu xử lý các dự án đủ điều kiện trong năm 2026; tập trung tháo gỡ để khởi động lại các dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước, Hoiana, Cocobay, DAP; Tập trung hoàn thiện quy hoạch, đề án hình thành các khu kinh tế đặc biệt; đẩy nhanh thủ tục đầu tư, chuẩn bị mặt bằng và hạ tầng Khu Thương mại tự do Đà Nẵng; tập trung hoàn thiện đề án triển khai 3 nhóm sản phẩm chủ lực tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng…

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành, địa phương xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ, trách nhiệm thực hiện và báo cáo kết quả hằng tuần. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo theo phân công, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh; kết quả thực hiện là cơ sở đánh giá, xếp loại chất lượng người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: “UBND thành phố đã quán triệt, triển khai thực hiện và chúng tôi đã chủ động xây dựng các kịch bản tăng trưởng; phân công trách nhiệm cho từng cấp, từng ngành và kiên định mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo. Thành phố tập trung khơi thông các nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc dự án, tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, chuẩn bị quỹ đất sạch, thúc đẩy đầu tư vào những lĩnh vực giá trị gia tăng cao như: cảng biển, logistics, trung tâm dữ liệu, công nghệ số, khu thương mại tự do. Quan điểm của UBND thành phố là không thu hút bằng mọi giá, không chạy theo số lượng dự án, ưu tiên chất lượng, hiệu quả và giá trị đóng góp lâu dài”.