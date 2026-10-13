Thêm dự án hạ tầng kết nối khu thương mại tự do Đà Nẵng,  vốn hơn 3.350 tỷ đồng



Theo quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng, Dự án có tên thương mại là Khu Thương mại - Dịch vụ Quốc tế (International Commercial & Service Gateway), triển khai tại xã Bà Nà, thành phố Đà Nẵng, do Công ty TNHH FTZ Kita Trung Nam làm chủ đầu tư. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 3.350 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 800 tỷ đồng và vốn huy động từ tổ chức tín dụng cùng các nguồn hợp pháp khác là hơn 2.550 tỷ đồng.

Dự án được triển khai tại vị trí số 6 Khu thương mại tự do Đà Nẵng, tại xã Bà Nà,

Dự án này tập trung đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng, cho thuê đất đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật; đồng thời phát triển các công trình thương mại, dịch vụ phục vụ hoạt động của Khu Thương mại tự do Đà Nẵng. Tiến độ triển khai dự án được chia thành nhiều giai đoạn, đến năm 2029, các hạng mục cơ bản sẽ được hoàn thiện, từng phần đưa vào khai thác, đồng thời đẩy mạnh thu hút nhà đầu tư thứ cấp.

Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm kể từ ngày được Nhà nước quyết định cho thuê đất. Dự án được xem xét áp dụng miễn toàn bộ tiền thuê đất, thuê đất có mặt nước cho cả thời hạn thuê theo cơ chế đặc thù phát triển TP Đà Nẵng quy định tại Nghị quyết số 136/2024 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 259/2025 của Quốc hội) và pháp luật đất đai hiện hành (trừ diện tích đất xây dựng nhà ở và đất thương mại, dịch vụ).