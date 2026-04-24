Đà Nẵng gỡ vướng đập thời vụ giữ ngọt, ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện

Thứ Sáu, 23:05, 24/04/2026
VOV.VN - Đập ngăn mặn thời vụ trên sông Vĩnh Điện, TP Đà Nẵng (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ) được xây dựng nhằm giữ ngọt, chống xâm nhập mặn. Hiện, công trình đã đóng xong cọc cừ nhưng chưa thể đắp thân đập do vướng nguồn cát, trong khi xâm nhập mặn diễn biến phức tạp, đe dọa vụ hè - thu.

Công trình đập thời vụ ngăn mặn, giữ ngọt trên sông Vĩnh Điện năm 2026 có tổng mức đầu tư khoảng 2,6 tỷ đồng, dài khoảng 105m, ngăn toàn bộ mặt cắt sông. Thân đập đắp bằng cát, mái gia cố bằng cọc cừ bạch đàn kết hợp trụ trịch tre.

Đến nay, đơn vị thi công đã hoàn thành đóng cọc cừ bạch đàn nhưng chưa thể tiếp tục do chưa thống nhất được vị trí lấy cát để đắp đập. Trong khi đó, xâm nhập mặn trên sông Vĩnh Điện tiếp tục diễn biến phức tạp. Các trạm bơm có thể phải dừng hoạt động khi mặn xâm nhập sâu, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất cây trồng, thậm chí đe dọa khả năng triển khai vụ hè - thu nếu không bảo đảm nguồn nước.

Đơn vị thi công khẩn trương triển khai các hạng mục đập ngăn mặn sông Vĩnh Điện

Phường Điện Bàn Đông kiến nghị thành phố Đà Nẵng cho phép tiếp tục sử dụng nguồn cát tại bãi chứa B3 thuộc dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò. Đây là nguồn vật liệu đã sử dụng trong các năm trước, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy định quản lý.

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành phối hợp, hướng dẫn, tạo điều kiện để địa phương khẩn trương thi công, hoàn thành đắp đập, chặn dòng trước ngày 10/5.

Công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm nguồn nước tưới cho khoảng 2.000ha đất sản xuất nông nghiệp tại các địa phương Điện Bàn, Điện Bàn Bắc, Điện Bàn Đông, Hội An Tây, Hội An Đông, Gò Nổi, đồng thời cung cấp nước sinh hoạt cho khu vực Hội An.

Ông Trần Nam Hưng. Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (giữa) kiểm tra thực tế công trình đập thời vụ ngăn mặn, giữ ngọt trên sông Vĩnh Điện

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu giải pháp căn cơ nhằm xử lý triệt để tình trạng nhiễm mặn tại hạ lưu hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn và sông Vĩnh Điện, trong đó ưu tiên đầu tư các công trình đập ngăn mặn kết hợp giao thông, du lịch, góp phần giảm lũ mùa mưa và hạn chế xâm nhập mặn trong mùa nắng nóng.

“Chúng tôi đã có chỉ đạo trong năm nay sẽ chuẩn bị đầu tư công trình đập này, kết hợp với giao thông để việc đi lại của người dân thuận tiện và đầu tư bến thuyền du lịch tại khu vực. Dự án sẽ được đưa vào đầu tư công trung hạn. Tất nhiên, nguồn vốn để đầu tư bài bản như vậy khá lớn, nên phải cân đối trong tổng thể nguồn lực chung của thành phố”,  ông Trần Nam Hưng thông tin.

Long Phi/VOV-Miền Trung
Đồng Tháp phát huy hiệu quả các công trình ngăn mặn, trữ ngọt
VOV.VN - Từ nguồn vốn Trung ương và địa phương, thời gian qua, tỉnh Đồng Tháp đã đầu tư xây dựng nhiều hệ thống cống đập ngăn mặn, trữ ngọt, chống triều cường. Hiện nay, các công trình này đã phát huy công năng, giúp người dân ứng phó với thiên tai hiệu quả.

Vĩnh Long chi 1.000 tỷ đồng triển khai loạt dự án chống sạt lở, ngăn mặn
VOV.VN - Trong bối cảnh sạt lở bờ sông, bờ biển diễn biến phức tạp, tỉnh Vĩnh Long (Bến Tre cũ) đang đẩy mạnh đầu tư quy mô lớn với khoảng 1.000 tỷ đồng cho hàng loạt gói thầu xây dựng kè, đê và công trình thủy lợi trọng yếu.

Đồng Tháp xây dựng cống ngăn mặn bảo vệ vùng trồng sầu riêng
VOV.VN - Ngày 20/10, tại xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp tổ chức động thổ gói thầu thi công xây dựng cống Trà Tân và cống 26-3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cống ngăn mặn tại các đầu kinh, rạch ra sông Tiền.

