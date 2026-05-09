Đà Nẵng sẽ khởi công nhà ở xã hội cho công nhân trong năm nay

Đó là nội dung được quan tâm tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch UBND thành phố với đoàn viên công đoàn, người lao động năm 2026 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 9/5. Hơn 300 đoàn viên, người lao động đại diện cho hơn 220 nghìn đoàn viên thành phố Đà Nẵng tham gia Hội nghị tiếp xúc, đối thoại.

Chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, nhiều đoàn viên, người lao động phản ánh những khó khăn về điều kiện làm việc, thu nhập và đời sống khi giá cả sinh hoạt tăng cao nhưng tiền lương, phúc lợi chưa theo kịp. Nhiều công nhân kiến nghị thành phố quan tâm phát triển thêm nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân gần khu công nghiệp với mức giá phù hợp để người lao động có cơ hội an cư lâu dài. Hiện nay, nhu cầu nhà ở của công nhân rất lớn nhưng nguồn cung còn hạn chế, việc tiếp cận nhà ở xã hội vẫn gặp khó do điều kiện vay vốn, thủ tục và mức thu nhập của người lao động còn thấp.

Bà Phan Thị Kim Anh, công nhân làm việc tại Công ty Mabuchi Motor Đà Nẵng nêu thực tế, giá bán và giá thuê nhà ở hiện này quá cao so với mức lương trung bình của người lao động, từ 6 triệu đến 8 triệu đồng/tháng: “Người lao động mong muốn lãnh đạo thành phố xem xét, có thêm những giải pháp như là giảm giá bán nhà ở xã hội hoặc giá cho thuê nhà. Hỗ trợ lãi suất cho người lao động cần có thêm chính sách ưu đãi, ngoài ra cần đơn giản hóa những thủ tục hành chính, giúp cho người lao động có thể tiếp cận với nhà ở nhiều hơn”.

Chị Phan Thị Kim Anh, công nhân tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng kiến nghị

Nhiều công nhân, người lao động mong muốn thành phố mở rộng hệ thống nhà trẻ, điểm giữ trẻ gần khu công nghiệp để yên tâm làm việc. Bên cạnh đó, đoàn viên cũng đề xuất có thêm chính sách vay vốn ưu đãi cho công nhân thu nhập thấp, hỗ trợ đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp để thích ứng yêu cầu sản xuất mới và ổn định việc làm lâu dài.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành tăng cường phổ biến pháp luật lao động, kết nối việc làm, thanh tra việc thực hiện chính sách lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại doanh nghiệp; đồng thời xử lý nghiêm tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm, tín dụng đen và các vấn đề ảnh hưởng đến an ninh, đời sống công nhân. Đối với kiến nghị về nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu ngành xây dựng đẩy nhanh quy hoạch, tháo gỡ thủ tục để sớm triển khai các dự án nhà ở cho người lao động tại khu công nghiệp.

ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giải đáp nhiều kiến nghị của công nhân

“Thành phố Đà Nẵng sẵn sàng đồng hành với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tháo gỡ mọi cái thủ tục vướng mắc để chúng ta triển khai thực hiện nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động. Đề nghị Tổng Liên đoàn lao động có đề xuất chính thức, chúng tôi sẽ hỗ trợ, thành phố sẽ hỗ trợ tối đa để xây dựng nhà cho người lao động, cũng như cái chính sách lưu trú cho nhà ở cho công nhân ở các khu công nghiệp” - ông Nguyễn Mạnh Hùng cho hay.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin kế hoạch khởi công nhà ở xã hội cho công nhân tại Đà Nẵng

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, Tổng Liên đoàn sẽ khởi công khu nhà ở xã hội công nhân tại phường Hải Vân ngay trong năm nay và dự kiến hoàn thành vào năm 2027 để phục vụ nhu cầu thuê ở của công nhân lao động. Tổng Liên đoàn cũng đang khảo sát đầu tư thêm thiết chế nhà ở công nhân; đồng thời kiến nghị có cơ chế vay vốn ưu đãi cho người dân bị thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp để đầu tư nhà trọ đạt chuẩn cho công nhân thuê.

Nhiều đoàn viên công đoàn, người lao động tại thành phố Đà Nẵng tham gia hội nghị

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin: “Trong Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc hiện nay đã có thiết chế rồi và chúng tôi cũng đang khảo sát để chuẩn bị đầu tư nhà ở xã hội cho công nhân tại đây. Đà Nẵng cũng là một trong những địa phương mà Tổng Liên đoàn đầu tư nhà ở xã hội nhiều so với các địa phương khác trên cả nước. Chúng tôi cũng tính toán để giá thuê nó hợp lý, trong đó có trợ giá”.