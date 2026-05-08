Trao 1.000 suất quà tặng người lao động khó khăn ở Đà Nẵng trong Tháng Công nhân

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng hỗ trợ kinh phí sửa chữa và xây mới 16 nhà ở giúp đoàn viên, người lao động khó khăn về nhà ở. Công đoàn cơ sở, các doanh nghiệp tổ chức chương trình “Bữa cơm công đoàn”, hỗ trợ tiền xăng xe giúp người lao động, chia sẻ gánh nặng chi phí đi lại.

Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng tặng quà người lao động hoàn cảnh khó khăn

Năm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng dành hơn 2 tỷ đồng trao 1.000 suất quà và hỗ trợ 10.000 phiếu mua hàng tặng đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn. Thông qua hoạt động này giúp người lao động vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng trao "Mái ấm công đoàn" tặng người lao động khó khăn về nhà ở

Chị Võ Thị Chín, công nhân làm việc tại Khu Công nghiệp Hòa Cầm, thành phố Đà Nẵng được hỗ trợ quà và kinh phí làm nhà bày tỏ xúc động: “Được Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng hỗ trợ quà, tôi rất vui. Hiện nhà tôi đã xuống cấp, Liên đoàn Lao động TP hỗ trợ kinh phí, gia đình vay mượn thêm để xây dựng mái ấm ổn định cuộc sống".