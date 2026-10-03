Đà Nẵng tái khởi động dự án khu đô thị bị vướng mắc, ngưng trệ sau hơn 10 năm

Chiều nay (3/10), tại phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng diễn ra lễ tái khởi động Dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills và động thổ Trường Mầm non Khởi Nguyên. Sau hơn một thập kỷ bị gián đoạn, bỏ hoang, Dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills được tái khởi động sau khi những vướng mắc kéo dài được thành phố Đà Nẵng tháo gỡ theo cơ chế, chính sách đặc thù của Quốc hội và Chính phủ. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đến dự và phát biểu tại lễ tái khởi động dự án.

Dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills có quy mô hơn 330 ha, tại phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, do Công ty Cổ phần Trung Nam làm Chủ đầu tư và Công ty Cổ phần Tập đoàn KITA Group là đơn vị phát triển dự án. Do gặp khó khăn, vướng mắc thủ tục pháp lý, dự án bị ngưng trệ, bỏ hoang hơn 10 năm qua. Mới đây, thành phố Đà Nẵng đã cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư điều chỉnh lên trên 15.000 tỷ đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức Khởi động dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills và động thổ trường mầm non Khởi Nguyên

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng khẳng định, việc tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài là nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng, chống lãng phí và giải quyết những vấn đề của người dân, doanh nghiệp. Đến nay, thành phố đã đưa 356 dự án, đất đai vào danh mục áp dụng cơ chế đặc thù, phân định rõ trách nhiệm, xác định tiến độ và tập trung giải quyết từng vấn đề cụ thể của dự án, trong đó có dự án Golden Hills

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị tham gia phát triển dự án cần bố trí đầy đủ nguồn lực, xây dựng kế hoạch triển khai khả thi cho từng giai đoạn, hạng mục. Cùng với công trình nhà ở, phải ưu tiên hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ người dân; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và các cam kết trong quyết định. Chủ đầu tư cần rà soát các cam kết với khách hàng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Sau hơn 10 năm bị ngưng trệ, bỏ hoang, Dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills có quy mô hơn 330 ha, tại TP. Đà Nẵng được tái khởi động

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc biểu dương những nỗ lực, quyết tâm và kết quả của Đà Nẵng đạt được trong 9 tháng qua. Đồng thời bày tỏ tin tưởng thành phố sẽ làm tốt công tác quy hoạch, thu hút các dự án lớn, dự án công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao; góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026. Phó Thủ tướng yêu cầu thành phố Đà Nẵng cần cụ thể hóa các chính sách đặc thù về phát triển khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế... Chính phủ cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để thành phố phát huy thế mạnh, phát triển trở thành cực tăng trưởng ở khu vực miền Trung.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nêu rõ, nhiều dự án ngưng trệ, kéo dài gây lãng phí nguồn lực đất đai, vốn đầu tư, thời gian và kìm hãm sự phát triển của thành phố. Dự án Khu đô thị mới Quan Nam - Thủy Tú (Golden Hills) được cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2010, nhưng quá trình triển khai phát sinh những thay đổi về quy hoạch, ranh giới, giao đất, thủ tục đầu tư, dẫn đến dự án chưa hoàn thành. Việc tái khởi động Dự án Golden Hills là dấu mốc có ý nghĩa thiết thực, bước đầu triển khai các chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Chính phủ đánh giá cao sự chủ động, quyết tâm của Đà Nẵng trong phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tháo gỡ những tồn tại, khó khăn. Tuy nhiên, tháo gỡ khó khăn chưa phải đích đến cuối cùng. Điều quan trọng hơn là chuyển các cơ chế, chính sách thành kết quả cụ thể, tái khởi động dự án và đưa vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi lễ

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu phải chuyển nguồn lực được khơi thông thành những công trình, những dự án có giá trị thiết thực phục vụ người dân và phát triển địa phương. Để dự án triển khai hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo và Trường Mầm non Khởi Nguyên sớm đi vào vận hành, thành phố cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, kéo dài; chủ động, tích cực tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tối đa nhà đầu tư, dứt khoát không để ách tắc do các quy định, thủ tục hành chính.

Các bộ, ngành Trung ương tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan thành phố, đặc biệt trong hoàn thiện và thực hiện tốt các cơ chế, chính sách do Quốc hội, Chính phủ ban hành; giải quyết các dự án đang vướng mắc, thúc đẩy tiến độ triển khai, trong đó có Dự án Golden Hills. Đối với nhà đầu tư, phải thực hiện đúng cam kết đã ký kết; tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý, nghĩa vụ tài chính; triển khai thi công an toàn, chất lượng, đúng tiến độ; phối hợp với các cơ quan thành phố giải quyết, tháo gỡ kịp thời vướng mắc, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc bày tỏ tin tưởng: “Tin tưởng rằng với quyết tâm của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, với sự vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, tới đây các dự án ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang còn vướng mắc, khó khăn sớm được tháo gỡ và được đi vào triển khai. Chúng tôi hy vọng rằng, các dự án này cùng với các dự án mới mà Đà Nẵng chuẩn bị cấp phép, triển khai đầu tư trong thời gian tới sẽ góp phần quan trọng và sự phát triển của Đà Nẵng”.