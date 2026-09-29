English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đà Nẵng khơi thông dự án đất đai bị “đóng băng”

Thứ Ba, 17:08, 29/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đến nay, Đà Nẵng đã xử lý được 1.984 trên tổng số 2.035 dự án và cơ sở nhà đất với gần 5.000 hecta, tương đương vốn đầu tư khoảng 456.000 tỷ đồng, đạt 97,5% kế hoạch. Thành phố hiện trở thành điểm sáng của cả nước trong công tác tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài.

Trong một thời gian dài, hàng nghìn dự án và khu đất tại thành phố Đà Nẵng đã bị “đóng băng”, “mắc kẹt” do vướng mắc về thủ tục pháp lý, kết luận thanh tra và thi hành án. Tình trạng này kéo dài gây lãng phí lớn, cản trở thu hút đầu tư và kìm hãm sự phát triển của thành phố.

Từ khi có Kết luận 77/2024 của Bộ Chính trị về “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố”; các Nghị quyết của Quốc hội; đặc biệt là Nghị quyết 170/2024 của Quốc hội và Nghị định 147 của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật đất đai, các nút thắt này đã dần được tháo gỡ, khơi thông nguồn lực đất đai cực kỳ quan trọng.

Đến nay, Đà Nẵng đã xử lý được 1.984 trên tổng số 2.035 dự án và cơ sở nhà đất với gần 5.000 hecta, tương đương vốn đầu tư khoảng 456.000 tỷ đồng, đạt 97,5% kế hoạch. Thành phố hiện trở thành điểm sáng của cả nước trong công tác tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài.

Da nang khoi thong du an dat dai bi dong bang hinh anh 1
Sau nhiều năm bị tạm dừng, Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước đã được tháo gỡ

“Phá băng” 456.000 tỷ đồng từ các dự án tồn đọng kéo dài

Dự án Khu đô thị Thiên Ân tại phường Điện Bàn Đông (trước đây do UBND tỉnh Quảng Nam giao cho Công ty cổ phần Vinaconex 25 làm chủ đầu tư) triển khai từ năm 2016 nhưng suốt 10 năm qua không thể hoàn thành do vướng thủ tục và giải phóng mặt bằng. Mới đây, Đà Nẵng đã đưa dự án này vào diện tập trung tháo gỡ theo Nghị quyết 29 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm về đất đai.

Ông Trần Phước Tuấn, Giám đốc đầu tư công trình Công ty cổ phần Vinaconex 25 chia sẻ: “Thời gian qua được sự hỗ trợ rất lớn của thành phố, tháo gỡ thủ tục đất đai ách tắc kéo dài, nổi cộm nhất là giải phóng mặt bằng. Đây là tồn tại rất lâu và mới đây, công ty cũng được UBND thành phố quyết định tiếp tục cho giao đất và cho thuê đất để chúng tôi tiếp tục triển khai đầu tư”.

Không chỉ riêng Khu đô thị Thiên Ân, hàng nghìn dự án “trùm mền” khác tại Đà Nẵng đã được vực dậy. Sau gần 10 năm chờ đợi, người dân vùng giải tỏa cuối cùng cũng được đền bù thỏa đáng và bố trí tái định cư. Ông Nguyễn Đình Dũng, người dân khối phố An Đông, phường Điện Bàn Đông bày tỏ phấn khởi khi nơi ở mới tốt hơn chỗ ở cũ: “Từ khi triển khai dự án tới bây giờ là 10 năm rồi. Lúc đầu rất khó khăn vì vướng mắc giải tỏa, đền bù không thỏa đáng họ không chịu đi. Sau khi sáp nhập xã phường, thành phố có phương án tháo gỡ nên rất tốt. Sau này, công ty cũng có hỗ trợ thêm tiền đền bù. Bây giờ, ở chỗ mới cao và tốt hơn, không có lụt”.

Da nang khoi thong du an dat dai bi dong bang hinh anh 2
Người dân được bố trí đất tái định cư làm nhà ở tại Khu đô thị Thiên Ân, phường Điện Bàn Đông

Phường Điện Bàn Đông từng là “điểm nóng” với 120 dự án đầu tư ngoài ngân sách bị bỏ hoang hơn 20 năm, dẫn đến lượng đơn thư khiếu nại về đất đai chiếm tới 90%. Ông Trương Anh Quốc, Phó Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Đông cho biết, việc xử lý từng bộ hồ sơ qua nhiều thời kỳ, qua 7 lần điều chỉnh quy hoạch vô cùng áp lực. Việc bố trí cán bộ tiếp nhận, phân loại hồ sơ để xử lý cũng quá khó khăn và tốn nhiều thời gian.

“Đây là những dự án từ đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc của tỉnh Quảng Nam trước đây, chứ không có dự án nào phát sinh mới trên địa bàn khi thành lập chính quyền hai cấp. Trong khi lịch sử quá lâu đời, có những dự án kéo dài hơn 20 năm, rất phức tạp. Trách nhiệm đè lên chính quyền địa phương rất lớn. Tuy nhiên, không phải là chính quyền thấy khó mà không làm. Từng hồ sơ, từng trường hợp chúng tôi phải lật ra xem xét qua các thời kỳ để không bỏ sót lợi ích hợp pháp của người dân. Chúng tôi gỡ rối được rất nhiều, ví dụ như là các dự án Bách Đạt An là nóng nhất”, ông Trương Anh Quốc cho hay.

Da nang khoi thong du an dat dai bi dong bang hinh anh 3
Sau nhiều năm ách tắc do vướng thủ tục pháp lý, Dự án Khu đô thị Quan Nam-Thủy Tú tại phường Hải Vân đã được tháo gỡ, khởi động trở lại

Nhìn lại giai đoạn từ 2012 đến 2020, Đà Nẵng từng phải rà soát tới 1.313 dự án liên quan đến 4 kết luận của Thanh tra Chính phủ và 3 bản án hình sự phúc thẩm. Nhiều khu đất bị “mắc kẹt” trong thi hành án, kéo dài nhiều năm không giải quyết được. Phải đến khi có Kết luận 77 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 170, Nghị quyết 29 của Quốc hội và Nghị định 147 của Chính phủ, địa phương mới có đầy đủ hành lang pháp lý để giải quyết dứt điểm.

Ông Phạm Nam Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết thành phố đã thành lập 3 tổ chuyên trách để tháo gỡ vướng mắc: “Các đơn vị rà soát để hướng dẫn cho các chủ đầu tư thực hiện các thủ tục, đảm bảo rằng sau khi nhà đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo phương án tháo gỡ sẽ đưa đất vào sử dụng, tiến hành triển khai dự án; không để trường hợp sau khi tháo gỡ các khó khăn về tài chính lại tiếp tục báo cáo và xin hướng dẫn các thủ tục khác”.

Da nang khoi thong du an dat dai bi dong bang hinh anh 4
Sau nhiều năm bị vướng giải phóng mặt bằng và thủ tục pháp lý, Dự án khu đô thị Thiên Ân tại phường Điện Bàn Đông đã khởi động trở lại

Không hợp thức hóa sai phạm

Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành xử lý 1.984/2.035 dự án, đạt 97,5% kế hoạch. Đáng chú ý là chỉ 20 ngày sau khi Nghị quyết 29 của Quốc hội và Nghị định 147 của Chính phủ có hiệu lực, thành phố đã công bố đợt đầu tiên gồm 356 dự án đủ điều kiện tháo gỡ, và đã giải quyết được 206 dự án sau gần 4 tháng triển khai. Nhiều dự án trọng điểm quy mô lớn đã từng bước được tháo gỡ các nút thắt về thủ tục pháp lý, sớm đưa dự án vào hoạt động, thu hồi nguồn lực tài chính, đất đai và tài sản được sử dụng hiệu quả.

Da nang khoi thong du an dat dai bi dong bang hinh anh 5
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang (thứ 2 bên phải) và Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng (ngoài cùng bên trái) kiểm tra tiến độ thi công các dự án

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, quá trình xử lý vô cùng phức tạp do hồ sơ phân tán và hệ thống pháp luật qua các thời kỳ thay đổi. Thành phố kiên định nguyên tắc: Làm nhanh nhưng chặt chẽ, thận trọng; tuyệt đối không hợp thức hóa sai phạm, không làm thất thoát tài sản nhà nước.

“Một loạt giải pháp chúng tôi đã tháo gỡ, thậm chí vận dụng quy định của Luật Đất đai, chúng tôi đã cho phân kỳ tiến độ thực hiện dự án. Dự án phân làm hai kỳ để định giá đất, nộp tiền sử dụng đất trước phần phân kỳ 1, để lấy nguồn lực tiếp tục làm phân kỳ 2. Chúng tôi đã hết lòng với doanh nghiệp rồi. Bây giờ, yêu cầu các doanh nghiệp phải có cam kết, kế hoạch, có lộ trình cụ thể để triển khai dự án, không cho phép chậm trễ. Chứ bây giờ tháo gỡ xong lại để đó, lại kéo dài thì hiệu quả cuối cùng là không có”, ông Trần Nam Hưng nêu rõ.

Da nang khoi thong du an dat dai bi dong bang hinh anh 6
Dự án Khu đô thị Quan Nam Thủy Tú, phường Hải Vân được UBND TP Đà Nẵng đưa vào danh mục tập trung tháo gỡ theo Nghị quyết số 29 của Quốc hội

Việc tháo gỡ thành công hàng trăm dự án, khu đất “mắc kẹt” tại Đà Nẵng không chỉ khơi thông nguồn lực đất đai khổng lồ, chống lãng phí mà còn củng cố mạnh mẽ niềm tin của doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư. Đây chính là động lực quan trọng giúp kinh tế thành phố bứt tốc, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong dài hạn.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc về đất đai tại dự án khu đô thị Phong Nam - Hòa Châu
Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc về đất đai tại dự án khu đô thị Phong Nam - Hòa Châu

VOV.VN - Thanh tra Đà Nẵng vừa kết luận về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong triển khai dự án khu đô thị Phong Nam - Hòa Châu; chỉ rõ trách nhiệm của các sở, ngành và những tổ chức, cá nhân liên quan.

Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc về đất đai tại dự án khu đô thị Phong Nam - Hòa Châu

Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc về đất đai tại dự án khu đô thị Phong Nam - Hòa Châu

VOV.VN - Thanh tra Đà Nẵng vừa kết luận về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong triển khai dự án khu đô thị Phong Nam - Hòa Châu; chỉ rõ trách nhiệm của các sở, ngành và những tổ chức, cá nhân liên quan.

Gỡ điểm nghẽn dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực hàng triệu tỷ đồng
Gỡ điểm nghẽn dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực hàng triệu tỷ đồng

VOV.VN - Đến ngày 24/9, cả nước có 4.955 dự án khó khăn, vướng mắc, với tổng mức đầu tư hơn 3,6 triệu tỷ đồng. Cùng với hàng nghìn cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, việc tháo gỡ điểm nghẽn, đưa các nguồn lực vào khai thác thực tế đang đặt ra yêu cầu cấp thiết.

Gỡ điểm nghẽn dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực hàng triệu tỷ đồng

Gỡ điểm nghẽn dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực hàng triệu tỷ đồng

VOV.VN - Đến ngày 24/9, cả nước có 4.955 dự án khó khăn, vướng mắc, với tổng mức đầu tư hơn 3,6 triệu tỷ đồng. Cùng với hàng nghìn cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, việc tháo gỡ điểm nghẽn, đưa các nguồn lực vào khai thác thực tế đang đặt ra yêu cầu cấp thiết.

Đà Nẵng xếp thứ 4/34 địa phương về giải ngân đầu tư công
Đà Nẵng xếp thứ 4/34 địa phương về giải ngân đầu tư công

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, giải ngân vốn đầu tư công của thành phố Đà Nẵng đạt gần 67% kế hoạch, cao hơn so với mức bình quân cả nước.

Đà Nẵng xếp thứ 4/34 địa phương về giải ngân đầu tư công

Đà Nẵng xếp thứ 4/34 địa phương về giải ngân đầu tư công

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, giải ngân vốn đầu tư công của thành phố Đà Nẵng đạt gần 67% kế hoạch, cao hơn so với mức bình quân cả nước.

Đà Nẵng dự kiến đầu tư gần 3.800 tỷ đồng xây 135 khu tái định cư vùng thiên tai
Đà Nẵng dự kiến đầu tư gần 3.800 tỷ đồng xây 135 khu tái định cư vùng thiên tai

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng dự kiến đầu tư 135 khu tái định cư tập trung với tổng kinh phí gần 3.800 tỷ đồng, trong đó ưu tiên giải quyết cho khoảng 4.100 hộ dân ở những nơi có nguy cơ thiên tai cao, cần khoảng 2.400 tỷ đồng.

Đà Nẵng dự kiến đầu tư gần 3.800 tỷ đồng xây 135 khu tái định cư vùng thiên tai

Đà Nẵng dự kiến đầu tư gần 3.800 tỷ đồng xây 135 khu tái định cư vùng thiên tai

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng dự kiến đầu tư 135 khu tái định cư tập trung với tổng kinh phí gần 3.800 tỷ đồng, trong đó ưu tiên giải quyết cho khoảng 4.100 hộ dân ở những nơi có nguy cơ thiên tai cao, cần khoảng 2.400 tỷ đồng.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp