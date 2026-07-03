Đà Nẵng thu ngân sách 6 tháng đạt 80% dự toán cả năm

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng sáng nay (2/7), đánh giá công tác 6 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại.

6 tháng đầu năm 2026, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại thành phố Đà Nẵng tiếp tục được triển khai đồng bộ. Ban Thường vụ Thành ủy đã luân chuyển, điều động, phân công 17 cán bộ lãnh đạo, quản lý; đồng thời tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ mới với phương châm thực hiện thường xuyên, liên tục, không chờ đến kỳ, đến đợt.

Quang cảnh hội nghị.

Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục khởi sắc, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 9,15%. Tính đến ngày 20 tháng 6, thành phố Đà Nẵng thu hút đầu tư trong nước đạt hơn 74.220 tỷ đồng, tăng hơn 1,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái; Vốn đầu tư nước ngoài cũng tăng ấn tượng, đạt hơn 357 triệu USD, tăng hơn 1,8 lần. Lũy kế đến nay, thành phố Đà Nẵng đang có hơn 2.000 dự án đầu tư trong nước và hơn 1.100 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký lên tới gần 11 tỷ USD.

6 tháng qua, thành phố đón hơn 9,8 triệu lượt khách lưu trú, tăng 14% so với cùng kỳ; Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành ước đạt gần 35 nghìn tỷ đồng, tăng tới 23%. Sản xuất công nghiệp của thành phố này cũng khởi sắc, với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,2%. Đáng chú ý, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ước gần 53 ngàn tỷ đồng, đạt 80% dự toán năm. Những kết quả này có được nhờ thành phố Đà Nẵng đã chủ động cụ thể hóa các nghị quyết đột phá của Trung ương, quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho các dự án, đẩy nhanh vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế và Khu Thương mại tự do Đà Nẵng.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị

Với đà tăng trưởng này, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2026 đạt trên 11%, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đầu tàu kinh tế năng động của khu vực miền Trung. Thành phố Đà Nẵng tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm. Bến cảng Liên Chiểu - phần hạ tầng dùng chung đã hoàn thành 100% khối lượng; tuyến đường ven biển nối cảng Liên Chiểu đã thông xe kỹ thuật và đang hoàn thiện các hạng mục cuối trước khi đưa vào khai thác. Thành phố tiếp tục triển khai nhiều dự án hạ tầng chiến lược nhằm tạo dư địa tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, Thành phố đang đứng trước những cơ hội đặc biệt khi được Trung ương giao nhiều cơ chế, chính sách đặc thù. Đây là điều kiện rất thuận lợi để thành phố bứt phá, nhưng cơ hội sẽ không tự biến thành kết quả nếu chúng ta không quyết tâm cao hơn, hành động nhanh hơn và tổ chức thực hiện hiệu quả hơn. “Mục tiêu tăng trưởng 11% trở lên, chúng ta cần làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan. Đâu là nút thắt lớn nhất đang cản trở tăng trưởng của thành phố: thể chế, con người hay cách thức tổ chức thực hiện? Nếu chỉ lựa chọn một số giải pháp có tính quyết định thì đâu là những giải pháp cần ưu tiên ngay?”.