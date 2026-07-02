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Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm của thành phố Đà Nẵng đạt 9,25%

Thứ Năm, 14:35, 02/07/2026
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VOV.VN - Nửa đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của thành phố Đà Nẵng ước đạt 9,25% so với cùng kỳ, thuộc nhóm mức tăng trưởng cao trong cả nước. Đó là thông tin do Thống kê thành phố Đà Nẵng công bố sáng nay (02/7).

Cụ thể, sơ bộ Quý I, GRDP thành phố Đà Nẵng tăng trưởng 9,28%, Quý II ước tăng 9,72 và tính chung 6 tháng ước tăng 9,25%. Trong đó, khu vực dịch vụ, công nghiệp- xây dựng vẫn là những điểm sáng đóng góp lớn vào tốc độ tăng trưởng của thành phố. Trong lĩnh vực công nghiệp, nổi bật là nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, nhiều ngành ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao vượt trội, nổi bật là sản xuất phương tiện vận tải khai thác (tập trung ở lĩnh vực công nghiệp đóng tàu) tăng trưởng 127,4%

Với tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 9,25% trong nửa đầu năm nay, thành phố Đà Nẵng xếp thứ 13/34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đối với khu vực Nam Trung bộ, thành phố Đà Nẵng dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng GRDP. Khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò là động lực tăng trưởng chủ yếu của nền kinh tế thành phố.

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Kênh truyền hình quốc gia về Văn hóa, Di sản, Lịch sử và Du lịch (VTV8) đặt câu hỏi tại họp báo

Quy mô nền kinh tế thành phố Đà Nẵng 6 tháng đầu năm nay ước đạt hơn 171.000 tỷ đồng, tăng thêm 21 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái, đứng thứ 11/34 tỉnh, thành phố trong cả nước và đóng góp khoảng 2,57% vào quy mô GDP cả nước.

6 tháng qua, thu nhân sách thành phố Đà Nẵng ước đạt hơn 51.700 tỷ đồng, tăng 91,4 % so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm sáng này thì số lượng doanh nghiệp thành lập mới, trở lại hoạt động cũng tương đương số doanh nghiệp giải thể và ngừng hoạt động. Điều này cho thấy khối doanh nghiệp vẫn đối mặt không ít khó khăn, thách thức.

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Ông Trần Văn Vũ, Trưởng Thống kê Thành phố Đà Nẵng

Ông Trần Văn Vũ, Trưởng Thống kê thành phố Đà Nẵng cho rằng, đối với mục tiêu tăng trưởng 2 con số vào cuối năm nay, thành phố vẫn có thể đạt được nếu triển khai đúng hướng. "6 tháng cuối năm để đạt được tăng trưởng 2 con số, thành phố sẽ tính toán cho tất cả các giải pháp, trong đó yêu cầu 3 khu vực là nông lâm thủy sản, công nghiệp xây dựng và dịch vụ tất cả phải tăng trưởng 2 con số. Chỉ cần 1 ngành, lĩnh vực tăng trưởng thấp, sẽ kéo sụt các ngành khác, nên cần tính toán từng giải pháp cho tăng trưởng. Chúng ta bắt tay ngay từ ngày 1/7 với từng công việc cụ thể để cuối năm sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng do Thành ủy, UBND và Trung ương giao cho Đà Nẵng”, ông Vũ đề cập.

Thành Long/VOV-Miền Trung
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