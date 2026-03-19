Đà Nẵng: Triển khai Dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện từ rác 3.000 tỷ

Dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện tại thành phố Đà Nẵng do Công ty Cổ phần Môi trường Việt Nam làm chủ đầu tư, xây dựng tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, với tổng mức đầu tư 3.000 tỷ đồng. Nhà máy có diện tích gần 94.000 m², công suất xử lý rác thải 1.100 tấn/ngày đêm và công suất phát điện 18 Mêga Wát với công nghệ đốt rác phát điện Martin của Đức. Dự án gồm hạng mục chính là nhà máy đốt rác phát điện, trạm bơm, hệ thống cấp nước thô, đường dây trung thế 22 kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia.

Đến nay, chủ đầu tư đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục tạm và công trình phụ trợ phục vụ thi công. Hạng mục chính của nhà máy dự kiến khởi công trong Quý II/2026 và hoàn thành, phát điện thương mại vào Quý II/2027. Công ty Cổ phần Môi trường Việt Nam đã đề nghị Agribank thu xếp nguồn vốn tín dụng tối đa 1.500 tỷ đồng. Trên cơ sở đánh giá toàn diện về tính khả thi, hiệu quả kinh tế và ý nghĩa môi trường của dự án, Agribank đã quyết định cấp tín dụng cho dự án. Ông Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Amaccao cam kết sẽ phát huy hiệu quả dự án đối với nguồn tín dụng đã ký kết:

“Chúng tôi cam kết với lãnh đạo thành phố, với Agribank đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, hoàn thành trong thời giam sớm nhất để nhà máy đi vào vận hành phục vụ xử lý rác thải cho thành phố. Cam kết đầu tư đồng bộ, nghiêm túc đảm bảo chất lượng toàn diện để dự án không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ xử lý môi trường mà còn trở thành trung tâm giáo dục môi trường, điểm tham quan môi trường của thành phố. Bên cạnh nhà máy điện rác, Amaccao cũng đang đề xuất cùng với thành phố Đà Nẵng xử lý toàn bộ khu vực bãi rác hiện hữu xung quanh, từng bước xóa sổ lượng rác cũ chôn lấp tồn đọng, cải tạo tận gốc môi trường, thay thế toàn diện diện mạo khu vực trở thành khu tổ hợp đô thị dịch vụ công nghiệp tuần hoàn, tạo nên không gian xanh - sạch - đẹp, thân thiện và hiện đại”.

Ông Phạm Toàn Vượng, Tổng Giám đốc Agribank phát biểu tại lễ ký kết

Ông Phạm Toàn Vượng, Tổng Giám đốc Agribank cho biết, thông qua việc cấp tín dụng cho dự án, Agribank tiếp tục khẳng định vai trò là ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực trong việc đồng hành với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các dự án có tác động tích cực đến môi trường và cộng đồng, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam. Sự kiện ký kết hợp đồng tín dụng lần này thể hiện vai trò của các tổ chức tín dụng trong việc hỗ trợ triển khai các dự án môi trường, năng lượng sạch theo chủ trương của Chính phủ. Theo ông Phạm Toàn Vượng, đây là một trong những dự án tiếp tục đồng hành với các dự án xanh trong cả nước, nhất là lĩnh vực xử lý chất thải gắn với phát điện:

“Hôm nay, chúng ta ký hợp đồng tín dụng lĩnh vực sản xuất gắn với môi trường hết sức ý nghĩa. Qua hợp tác, tôi cũng rất tin tưởng dự án này phù hợp triết lý kinh doanh của Tập đoàn cũng như Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng với triết lý kinh doanh, với quy mô, kinh nghiệm của Agribank và tập đoàn, chúng ta triển khai dự án sẽ thành công. Chúng tôi cam kết về hợp đồng tín dụng, cam kết về hạn mức, cam kết về lãi suất”.