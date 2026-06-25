Đà Nẵng xem xét, xử lý dự án chậm tiến độ kéo dài, nguy cơ gây thất thoát

Thành phố Đà Nẵng sẽ xem xét, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí. Đây là một trong những nội dụng trọng tâm được Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố Đà Nẵng tập trung triển khai trong 6 tháng cuối năm 2026..Thông tin này được đưa ra tại phiên họp lần thứ 5 chiều nay (25/6) của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố Đà Nẵng

6 tháng đầu năm 2026, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố Đà Nẵng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Công tác phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được quan tâm; Đẩy mạnh việc thu hồi tài sản trong vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ có những chuyển biến tích cực. Công tác rà soát, xử lý các dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài và các vấn đề liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công được quan tâm chỉ đạo.

Quang cảnh phiên họp

Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo đã ban hành 120 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố Đà Nẵng tập trung xem xét các nhóm nội dung lớn gồm: Công tác xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và thu hồi tài sản trong vụ án tham nhũng, kinh tế chức vụ; Tình hình thực hiện các chủ trương, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đất đai theo Kết luận 77 của Bộ Chính trị; Xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí; Việc quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố Đà Nẵng phát biểu tại phiên họp

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố Đà Nẵng cho biết: “Đây đều là những nội dung quan trọng, có tác động trực tiếp đến hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; việc quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Đặc biệt, đối với các công trình, dự án kéo dài nhiều năm, các tài sản cùng nhà, đất dôi dư chưa được khai thác hiệu quả. Đề nghị tập trung phân tích kỹ nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm và đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi với tinh thần kiên quyết không để nguồn lực của Nhà nước tiếp tục bị thất thoát, lãng phí hoặc là sử dụng không có hiệu quả”.