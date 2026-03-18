Đà Nẵng tập trung xử lý dự án vướng mắc, trụ sở bỏ hoang

Thứ Tư, 17:00, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố Đà Nẵng cho rằng, công tác trọng tâm của Ban Chỉ đạo trong thời gian tới là tập trung tháo gỡ các dự án vướng mắc, trụ sở bỏ hoang đưa vào sử dụng, tránh lãng phí.

Chiều ngày 18/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố Đà Nẵng tổ chức phiên họp lần thứ 4, đánh giá tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo tập trung cho ý kiến đối với 3 nhóm vấn đề trọng tâm. Đó là tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán gắn với thực hiện Kết luận số 77 Bộ Chính trị về Đề án “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố”; tình hình thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước và công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ trong quý I/2026.

Dự án nhà ở tại Đà Nẵng bỏ hoang nhiều năm nay, gây lãng phí.

Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã tập trung tháo gỡ vướng mắc các dự án đất theo kết luận thanh tra, bản án. Đến nay đạt khoảng 96%. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều dự án lớn, chỉ mới tháo gỡ được những thủ tục đơn giản. Thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ vướng mắc các dự án để khơi thông nguồn lực đất đai.

Đặc biệt, thành phố tập trung rà soát, sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản công và các dự án, công trình chịu tác động của việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa rồi thành phố đã có phương án rà soát tổng thể và phân nhóm các công trình, dự án công, trong đó có cả những công trình, dự án sau sắp xếp để đưa về các đầu mối chịu trách nhiệm quản lý.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP Đà Nẵng phát biểu tại phiên họp.

Hiện nay, thành phố còn nhiều công trình, dự án, nhất là trụ sở trong tình trạng bỏ không, gây lãng phí. Trong khi đó, nhiều xã, phường đang thiếu đất để xây trường học, thiết chế văn hóa, công viên cây xanh.

Ông Lê Ngọc Quang yêu cầu trong thời gian sớm nhất, các ngành, địa phương phải có phương án xử lý cho từng dự án, trụ sở bỏ hoang này: “Nhiều công trình, dự án, nhất là trụ sở trong tình trạng bỏ không rất nhiều, cho nên phải có phương án xử lý dứt điểm tình trạng này. Đây là những công việc có khối lượng rất lớn, tính chất cũng phức tạp, nhạy cảm, nhất là những vấn đề liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công cũng như các dự án đầu tư trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải rà soát rất chặt chẽ, xử lý dứt điểm, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực”.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
