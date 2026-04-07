GRDP Đà Nẵng tăng 8,45%, xếp thứ 17 cả nước

Thứ Ba, 23:28, 07/04/2026
VOV.VN - Quý I năm 2026, GRDP của thành phố Đà Nẵng tăng 8,45%, xếp thứ 17 cả nước. Đó là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng quý I năm nay vào chiều 7/4.

Quý I năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố Đà Nẵng ước tăng 8,45% so với cùng kỳ năm 2025, xếp thứ 17 cả nước.

Quang cảnh buổi họp báo

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước tăng 3,34%; khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 9,05%, riêng lĩnh vực xây dựng tăng 15,04%, là mức tăng cao nhất trong các ngành; khu vực dịch vụ tăng 8,3%. 

Ông Hồ Ngọc Phương, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng 

Ông Hồ Ngọc Phương, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cho biết: mức tăng GRDP của thành phố hiện nay phản ánh xu hướng phục hồi khá rõ nét của kinh tế thành phố: “Triển khai hiệu quả chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn; thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, tăng cường liên kết giữa khu vực FDI và khu vực trong nước. Định hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn, phục vụ đầu tư mở rộng sản xuất”.

Long Phi/ VOV Miền Trung
Quý I/2026, Đà Nẵng thu ngân sách gần 20 nghìn tỷ đồng
VOV.VN - Quý I năm 2026, TP Đà Nẵng thu ngân sách gần 20 nghìn tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước.

Hơn 600 người đi bộ "Những bước chân hòa bình" ở Đà Nẵng
VOV.VN - Sáng 7/4, tại Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, hơn 600 người dân, du khách cùng tham gia chương trình đi bộ vì hòa bình năm 2026 với chủ đề “Những bước chân hòa bình”.

Phê duyệt định hướng Đà Nẵng là trung tâm quốc gia về logistics, tài chính
VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 628 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Quy hoạch chung xác định, Đà Nẵng là trung tâm quốc gia và khu vực về logistics, kinh tế biển, tài chính, thương mại tự do.

