GRDP Đà Nẵng tăng 8,45%, xếp thứ 17 cả nước

Quý I năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố Đà Nẵng ước tăng 8,45% so với cùng kỳ năm 2025, xếp thứ 17 cả nước.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước tăng 3,34%; khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 9,05%, riêng lĩnh vực xây dựng tăng 15,04%, là mức tăng cao nhất trong các ngành; khu vực dịch vụ tăng 8,3%.

Ông Hồ Ngọc Phương, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cho biết: mức tăng GRDP của thành phố hiện nay phản ánh xu hướng phục hồi khá rõ nét của kinh tế thành phố: “Triển khai hiệu quả chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn; thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, tăng cường liên kết giữa khu vực FDI và khu vực trong nước. Định hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn, phục vụ đầu tư mở rộng sản xuất”.