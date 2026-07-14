Đà Nẵng xúc tiến đầu tư và thương mại với các đối tác của Chile

Tối nay (14/7), tại thành phố Đà Nẵng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng phối hợp với Đại sứ quán Cộng hòa Chile tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Chile (1971 - 2026). Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng khẳng định, sẽ tăng cường tìm kiếm thị trường, thu hút đối tác tiềm năng, xúc tiến đầu tư và thương mại giữa Đà Nẵng với các đối tác Chile

Dự lễ kỷ niệm, phía Chile có bà Nasly Isabel Bernal Prado, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Chile tại Việt Nam, đại diện lãnh đạo Cục Xúc tiến Thương mại Chile. Về phía Việt Nam có đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh miền Trung - Tây Nguyên.

Đại biểu của Chile xem triển lãm tại lễ kỷ niệm

Ngày 25/3/1971, Chile là một trong những quốc gia Nam Mỹ đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Việt Nam. Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định ý nghĩa của cột mốc lịch sử ngoại giao quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Chile. Hiện, Chile là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam tại Mỹ Latinh, còn Việt Nam đứng đầu danh sách đối tác ASEAN của Chile. Dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, nhất là trong các lĩnh vực: kinh tế xanh, chuyển đổi số, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, khai thác khoáng sản, đổi mới sáng tạo, thương mại, đầu tư, logistics, nông nghiệp - thực phẩm công nghệ cao, kỹ thuật, giao lưu văn hóa... Bà Nguyễn Thị Anh Thi mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Chile nói chung, giữa Đà Nẵng với các địa phương của Chile nói riêng ngày càng phát triển.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại lễ kỷ niệm

Bà Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh miền Trung - Tây Nguyên; các sở, ban, ngành của thành phố chủ động tìm kiếm thị trường, thu hút đối tác tiềm năng, xúc tiến đầu tư và thương mại giữa Đà Nẵng với các đối tác Chile; Mở rộng quan hệ kết nghĩa địa phương, đa dạng hóa các hoạt động đối ngoại và đối ngoại nhân dân; thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác phát triển với Chile trong các lĩnh vực trọng điểm mà thành phố Đà Nẵng đang cần: “Sự nghĩa tình, thủy chung trong quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước; tiềm năng hợp tác đầy triển vọng trên cơ sở phát huy các lợi thế, thế mạnh của mỗi bên sẽ là nền tảng để Việt Nam và Chile nói chung, Đà Nẵng và các địa phương của Chile nói riêng tiếp tục phát triển vì lợi ích của nhân dân 2 nước”.

Bà Nasly Isabel Bernal Prado, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Chile tại Việt Nam phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, bà Nasly Isabel Bernal Prado, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Chile tại Việt Nam tin tưởng rằng, Chile và Việt Nam sẽ tiếp tục làm sâu sắc thêm mối quan hệ không chỉ mang lại lợi ích cho cả hai nước mà còn góp phần đưa khu vực Mỹ Latinh và Đông Nam Á xích lại gần nhau hơn. Trong những năm tới, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước sẽ tiếp tục được củng cố. Trên nền tảng đó, các thế hệ tương lai sẽ kiến tạo một mối quan hệ gần gũi hơn, năng động hơn và hiệu quả hơn giữa Chile và Việt Nam.

Đại biểu dự lễ kỷ niệm xem triển lãm

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm diễn ra “Triển lãm ảnh về thành tựu 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Chile”, trưng bày những hình ảnh, tư liệu lịch sử quý giá từ ngày đầu thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1971. Triển lãm tái hiện sinh động hành trình bền bỉ của tình đoàn kết giữa hai dân tộc, từ những chuyến thăm của các nhà lãnh đạo cấp cao, những dự án hợp tác kinh tế - thương mại chiến lược và nhịp cầu giao lưu văn hóa, nghệ thuật và nhân dân đầy cảm xúc. Tại đây còn trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng và tiềm năng du lịch của hai quốc gia.