English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đà Nẵng xúc tiến đầu tư và thương mại với các đối tác của Chile

Thứ Ba, 22:29, 14/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng khẳng định, sẽ tăng cường tìm kiếm thị trường, thu hút đối tác tiềm năng, xúc tiến đầu tư và thương mại giữa Đà Nẵng với các đối tác Chile

Tối nay (14/7), tại thành phố Đà Nẵng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng phối hợp với Đại sứ quán Cộng hòa Chile tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Chile (1971 - 2026). Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng khẳng định, sẽ tăng cường tìm kiếm thị trường, thu hút đối tác tiềm năng, xúc tiến đầu tư và thương mại giữa Đà Nẵng với các đối tác Chile

Dự lễ kỷ niệm, phía Chile có bà Nasly Isabel Bernal Prado, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Chile tại Việt Nam, đại diện lãnh đạo Cục Xúc tiến Thương mại Chile. Về phía Việt Nam có đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh miền Trung - Tây Nguyên.

Da nang xuc tien dau tu va thuong mai voi cac doi tac cua chile hinh anh 1
Đại biểu của Chile xem triển lãm tại lễ kỷ niệm

Ngày 25/3/1971, Chile là một trong những quốc gia Nam Mỹ đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Việt Nam. Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định ý nghĩa của cột mốc lịch sử ngoại giao quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Chile. Hiện, Chile là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam tại Mỹ Latinh, còn Việt Nam đứng đầu danh sách đối tác ASEAN của Chile. Dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, nhất là trong các lĩnh vực: kinh tế xanh, chuyển đổi số, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, khai thác khoáng sản, đổi mới sáng tạo, thương mại, đầu tư, logistics, nông nghiệp - thực phẩm công nghệ cao, kỹ thuật, giao lưu văn hóa... Bà Nguyễn Thị Anh Thi mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Chile nói chung, giữa Đà Nẵng với các địa phương của Chile nói riêng ngày càng phát triển.

Da nang xuc tien dau tu va thuong mai voi cac doi tac cua chile hinh anh 2
Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại lễ kỷ niệm

Bà Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh miền Trung - Tây Nguyên; các sở, ban, ngành của thành phố chủ động tìm kiếm thị trường, thu hút đối tác tiềm năng, xúc tiến đầu tư và thương mại giữa Đà Nẵng với các đối tác Chile; Mở rộng quan hệ kết nghĩa địa phương, đa dạng hóa các hoạt động đối ngoại và đối ngoại nhân dân; thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác phát triển với Chile trong các lĩnh vực trọng điểm mà thành phố Đà Nẵng đang cần: “Sự nghĩa tình, thủy chung trong quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước; tiềm năng hợp tác đầy triển vọng trên cơ sở phát huy các lợi thế, thế mạnh của mỗi bên sẽ là nền tảng để Việt Nam và Chile nói chung, Đà Nẵng và các địa phương của Chile nói riêng tiếp tục phát triển vì lợi ích của nhân dân 2 nước”.

Da nang xuc tien dau tu va thuong mai voi cac doi tac cua chile hinh anh 3
Bà Nasly Isabel Bernal Prado, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Chile tại Việt Nam phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, bà Nasly Isabel Bernal Prado, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Chile tại Việt Nam tin tưởng rằng, Chile và Việt Nam sẽ tiếp tục làm sâu sắc thêm mối quan hệ không chỉ mang lại lợi ích cho cả hai nước mà còn góp phần đưa khu vực Mỹ Latinh và Đông Nam Á xích lại gần nhau hơn. Trong những năm tới, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước sẽ tiếp tục được củng cố. Trên nền tảng đó, các thế hệ tương lai sẽ kiến tạo một mối quan hệ gần gũi hơn, năng động hơn và hiệu quả hơn giữa Chile và Việt Nam.

Da nang xuc tien dau tu va thuong mai voi cac doi tac cua chile hinh anh 4
Đại biểu dự lễ kỷ niệm xem triển lãm

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm diễn ra “Triển lãm ảnh về thành tựu 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Chile”, trưng bày những hình ảnh, tư liệu lịch sử quý giá từ ngày đầu thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1971. Triển lãm tái hiện sinh động hành trình bền bỉ của tình đoàn kết giữa hai dân tộc, từ những chuyến thăm của các nhà lãnh đạo cấp cao, những dự án hợp tác kinh tế - thương mại chiến lược và nhịp cầu giao lưu văn hóa, nghệ thuật và nhân dân đầy cảm xúc. Tại đây còn trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng và tiềm năng du lịch của hai quốc gia.

8edc7a91_a51e_47cb_9d5e_a7f371f956c5_20260325152711.jpg

55 năm quan hệ Việt Nam - Chile: Hơn nửa thế kỷ hợp tác bền chặt

VOV.VN - Ngày 25/3 tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam – Chile tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1971–2026). Đây là dịp nhìn lại chặng đường hợp tác bền chặt, đồng thời đề ra định hướng phát triển quan hệ song phương trong giai đoạn mới.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lễ kỷ niệm 52 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile
Lễ kỷ niệm 52 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile

VOV.VN - Chiều 25/3, tại Hà Nội, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng Đại sứ quán Chile tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 52 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile (25/3/1971 – 25/3/2023).

Lễ kỷ niệm 52 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile

Lễ kỷ niệm 52 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile

VOV.VN - Chiều 25/3, tại Hà Nội, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng Đại sứ quán Chile tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 52 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile (25/3/1971 – 25/3/2023).

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp