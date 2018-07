Đặc sản Tây Bắc làm “siêu lòng” khách hàng Thủ đô

Chè Shan tuyết Mộc Châu được ưa chuộng khắp cả nước, đặc biệt là những người "nghiện" trà Hà thành. (Ảnh: KH&PT) Nằm trên độ cao trung bình 1050m so với mặt nước biển, với một kiểu khí hậu riêng biệt, trên một nền thổ nhưỡng phù hợp cùng những bí quyết trong sản xuất đã đem lại cho cao nguyên Mộc Châu một loại chè Shan tuyết độc đáo. (Ảnh: Dulichthienthai) Thịt trâu gác bếp là một những món đặc sản nổi tiếng của đồng bào dân tộc ở Tây Bắc (Ảnh: Dulich24) Cá hồi Sapa thịt luôn tươi, ngon và giá rẻ lại hơn nhiều lần so với cá hồi nhập khẩu. (Ảnh: Dulich24) Sâu Chít ở Điện Biên rất nổi tiếng và được tiêu thụ rất mạnh ở vùng xuôi, trong đó có cả Hà Nội. (Ảnh: KT) Mật ong Mù Cang Chải là một trong những đặc sản của Yên Bái. Từ lâu nó đã được người tiêu dùng gần xa ưa chuộng vì chất lượng mật tốt, màu vàng óng, sánh đặc, có tác dụng bồi bổ sức khoẻ... (Ảnh: Dulich24) Xôi ngũ sắc là món ăn phổ biến trong các dịp lễ tết của đồng bào Tây Bắc nhưng gần đây đã được "du nhập" vào Thủ đô. (Ảnh: KT) Xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn (Yên Bái) từ lâu đã nổi tiếng với một loại nếp có hạt gạo to tròn, trắng trong. (Ảnh: Dulich24) Bánh chưng đen là món ăn độc đáo của người Thái Mường Lò tại tỉnh Yên Bái. (Ảnh: Dulich24) Bánh ngải của người Tày ở Tây Bắc được nấu từ nếp nương. (Ảnh: Dulich24) Người dân Thủ đô đặc biệt mê món cải mèo vừa sạch vừa ngon ở Tây Bắc. (Ảnh: Dulich24) Măng rừng Tây Bắc cũng được người Hà Nội "săn lùng". (Ảnh: Dulich24) Rau dớn mọc ở khắp nơi trong vườn nhà, bờ ao, bờ suối nên thường có mặt trong bữa cơm hằng ngày của người Thái ở Lai Châu nay cũng xuất hiện trong bữa cơm của người sành ăn ở Hà Nội. (Ảnh: Dulich24) Có lẽ, một trong những đặc sản của Tây Bắc mà người dân Hà thành ấn tượng đó là món nhót xanh cuốn bắp cải, rau mùi, chấm với chẳm chéo của vùng Tây Bắc. (Ảnh: KT)

Chè Shan tuyết Mộc Châu được ưa chuộng khắp cả nước, đặc biệt là những người "nghiện" trà Hà thành. (Ảnh: KH&PT) Nằm trên độ cao trung bình 1050m so với mặt nước biển, với một kiểu khí hậu riêng biệt, trên một nền thổ nhưỡng phù hợp cùng những bí quyết trong sản xuất đã đem lại cho cao nguyên Mộc Châu một loại chè Shan tuyết độc đáo. (Ảnh: Dulichthienthai) Thịt trâu gác bếp là một những món đặc sản nổi tiếng của đồng bào dân tộc ở Tây Bắc (Ảnh: Dulich24) Cá hồi Sapa thịt luôn tươi, ngon và giá rẻ lại hơn nhiều lần so với cá hồi nhập khẩu. (Ảnh: Dulich24) Sâu Chít ở Điện Biên rất nổi tiếng và được tiêu thụ rất mạnh ở vùng xuôi, trong đó có cả Hà Nội. (Ảnh: KT) Mật ong Mù Cang Chải là một trong những đặc sản của Yên Bái. Từ lâu nó đã được người tiêu dùng gần xa ưa chuộng vì chất lượng mật tốt, màu vàng óng, sánh đặc, có tác dụng bồi bổ sức khoẻ... (Ảnh: Dulich24) Xôi ngũ sắc là món ăn phổ biến trong các dịp lễ tết của đồng bào Tây Bắc nhưng gần đây đã được "du nhập" vào Thủ đô. (Ảnh: KT) Xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn (Yên Bái) từ lâu đã nổi tiếng với một loại nếp có hạt gạo to tròn, trắng trong. (Ảnh: Dulich24) Bánh chưng đen là món ăn độc đáo của người Thái Mường Lò tại tỉnh Yên Bái. (Ảnh: Dulich24) Bánh ngải của người Tày ở Tây Bắc được nấu từ nếp nương. (Ảnh: Dulich24) Người dân Thủ đô đặc biệt mê món cải mèo vừa sạch vừa ngon ở Tây Bắc. (Ảnh: Dulich24) Măng rừng Tây Bắc cũng được người Hà Nội "săn lùng". (Ảnh: Dulich24) Rau dớn mọc ở khắp nơi trong vườn nhà, bờ ao, bờ suối nên thường có mặt trong bữa cơm hằng ngày của người Thái ở Lai Châu nay cũng xuất hiện trong bữa cơm của người sành ăn ở Hà Nội. (Ảnh: Dulich24) Có lẽ, một trong những đặc sản của Tây Bắc mà người dân Hà thành ấn tượng đó là món nhót xanh cuốn bắp cải, rau mùi, chấm với chẳm chéo của vùng Tây Bắc. (Ảnh: KT)