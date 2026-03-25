Đắk Lắk ban hành Quy chế quản lý hoạt động ngành hàng “tỷ đô” sầu riêng



Quy chế quy định chi tiết về nguyên tắc, điều kiện và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia vào chuỗi thu mua, vận chuyển, sơ chế, bảo quản và tiêu thụ sầu riêng tươi cũng như sầu riêng bóc múi cấp đông; trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý các hoạt động này.

Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động thu mua, tiêu thụ, xuất khẩu sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động mua bán sầu riêng.

Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 41.000 ha sầu riêng với sản lượng hơn 440.000 tấn/năm.

Theo đó, mọi hoạt động mua, bán sầu riêng trên địa bàn tỉnh phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật của Việt Nam và các cam kết quốc tế. Đồng thời, phải dựa trên nguyên tắc công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh; bảo đảm quyền lợi chính đáng của người sản xuất và người tiêu dùng; bảo đảm truy xuất nguồn gốc, chất lượng an toàn thực phẩm cũng như bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh Đắk Lắk nghiêm cấm các hành vi gian lận thương mại, giả mạo mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói hoặc lợi dụng biến động thị trường để ép giá, gây nhiễu loạn thông tin mùa vụ.

Về trách nhiệm quản lý nhà nước, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan chức năng giám sát hoạt động thị trường và xử lý gian lận thương mại.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm kiểm soát quy trình canh tác bền vững, an toàn thực phẩm và quản lý hệ thống mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói. Công an tỉnh và Thuế tỉnh Đắk Lắk sẽ tăng cường kiểm tra, ngăn chặn các hành vi trốn thuế, hóa đơn bất hợp pháp và bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm thu mua trong mùa vụ.

UBND các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến quy chế này đến người dân và thương nhân; kiểm tra, giám sát trực tiếp hoạt động của thương nhân và xem xét xác nhận điều kiện hoạt động cho các điểm thu mua tạm thời theo quy định.

Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 41.000 hec-ta sầu riêng với sản lượng hơn 440.000 tấn/ năm. Theo ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp Hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, việc ban hành quy chế quản lý hoạt động mua, bán sầu riêng trên địa bàn tỉnh là căn cứ pháp lý quan trọng cho ngành hàng “tỷ đô” này.

“Quy chế này là hành lang pháp lý để các doanh nghiệp hay người nông dân hay các thương lái nhìn nhận trách nhiệm trong việc sản xuất, thu mua, đóng gói, xuất khẩu cũng như là cơ sở để các cơ quan chức năng có cơ sở kiểm tra, giám sát thực hiện ở mua bán để ngành hàng tốt hơn, hiệu quả hơn" - ông Trung nhấn mạnh.