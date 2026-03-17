Đắk Lắk giữ đà tăng trưởng, quyết tâm đạt mục tiêu hai con số năm 2026



Theo báo cáo, sản xuất công nghiệp tiếp tục khởi sắc, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 2 ước tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế hai tháng tăng 11,9%. Một số sản phẩm tăng mạnh như tinh bột sắn, cao su, bia các loại, dăm gỗ, linh kiện điện tử.

Đại diện các sở ngành thông tin một só vấn đề báo chí quan tâm.

Hoạt động thương mại – dịch vụ duy trì đà tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2 ước đạt 12.924 tỷ đồng, tăng 15,8%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 218 triệu USD, tăng 5%. Du lịch phục hồi mạnh với khoảng 1,2 triệu lượt khách trong tháng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Thu ngân sách nhà nước tháng 2 đạt hơn 1.016 tỷ đồng; lũy kế hai tháng đạt 3.777 tỷ đồng, tăng 6,6%. Hoạt động doanh nghiệp cũng ghi nhận tín hiệu tích cực với 236 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng, tổng vốn đăng ký gần 2.860 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, nhiều lĩnh vực đang duy trì mức tăng hai con số ngay từ đầu năm, tạo dư địa để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng chung. Trao đổi với báo chí, ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết tỉnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp để giữ đà phát triển:

“Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển theo kịch bản tăng trưởng hai con số do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng ban. Trong Ban Chỉ đạo này thì tất cả các đồng chí trong Ban Thường vụ cũng như Giám đốc các sở ngành làm thành viên của Ban. Đối với giải ngân đầu tư công, dụ kiến trong tuần này, tôi sẽ chủ trì họp chuyên đề về công tác đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân nguồn vốn", ông Trương Công Thái nhấn mạnh.