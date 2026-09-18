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Đắk Lắk mở điểm tư vấn, kết nối công nghệ với sản xuất nông nghiệp

Thứ Sáu, 21:43, 18/09/2026
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VOV.VN - Ngày 18/9, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk ra mắt Điểm tư vấn kỹ thuật, trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, công nghệ và chuyển đổi số nông nghiệp; đồng thời công bố quyết định thành lập 4 Tổ tư vấn kỹ thuật và dịch vụ khuyến nông.

Điểm tư vấn là nơi nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và các chủ thể sản xuất tại Đắk Lắk có thể trực tiếp trao đổi, tiếp cận các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ và giải pháp chuyển đổi số. Nội dung tư vấn tập trung vào những vấn đề thiết thực trong sản xuất như kỹ thuật canh tác, phòng trừ sâu bệnh, số hóa dữ liệu, truy xuất nguồn gốc, kết nối thị trường và tiêu thụ nông sản.

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Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk thành lập 4 tổ tư vấn kỹ thuật và dịch vụ khuyến nông.

Ông Nguyễn Công Vương, đại diện một doanh nghiệp tham gia chương trình, cho biết, việc đưa doanh nghiệp công nghệ đến gần hơn với người sản xuất sẽ tạo điều kiện để các giải pháp mới được kiểm chứng và ứng dụng phù hợp với thực tế.

“Doanh nghiệp sẽ cùng với Trung tâm Khuyến nông triển khai các mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao đi ra thực tiễn. Từ những mô hình điểm có sự kết hợp giữa doanh nghiệp và Trung tâm Khuyến nông, hoạt động ứng dụng công nghệ cao sẽ được lan tỏa và đi vào sản xuất nhanh chóng hơn”, ông Vương nói.

Cùng với Điểm tư vấn, 4 Tổ tư vấn kỹ thuật và dịch vụ khuyến nông được thành lập, hướng đến trở thành lực lượng hỗ trợ chuyên môn, tiếp nhận nhu cầu từ cơ sở và kết nối nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp với các giải pháp kỹ thuật, công nghệ phù hợp.

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Điểm tư vấn là nơi kết nối nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp với các giải pháp kỹ thuật, công nghệ phù hợp.

Bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho rằng, việc hình thành Điểm tư vấn và các Tổ tư vấn sẽ tạo thêm một kênh kết nối hai chiều giữa cơ quan khuyến nông với người sản xuất; qua đó kịp thời nắm bắt khó khăn, nhu cầu thực tế để tư vấn, hỗ trợ. Bà Thủy nhấn mạnh, hoạt động khuyến nông hiện nay không chỉ dừng ở chuyển giao kỹ thuật mà cần gắn với công nghệ, thị trường và tổ chức sản xuất.

“Mục tiêu của chúng tôi là muốn Điểm tư vấn này trở thành một địa chỉ quen thuộc cho người nông dân, doanh nghiệp và hợp tác xã; giúp người nông dân tiếp cận với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đồng thời kết nối được với thị trường tiêu thụ. Không chỉ là chuyển giao kỹ thuật như lâu nay, đây sẽ là điểm kết nối giữa 4 nhà, giải quyết những bài toán thực tế xuất phát từ nhu cầu sản xuất, từ đó hình thành các chuỗi và tiếp tục lan tỏa, nhân rộng, hướng đến sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế”, bà Đặng Thị Thuỷ cho biết.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
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