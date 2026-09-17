Thúc đẩy tài chính cho nông nghiệp phát thải thấp tại ĐBSCL



Phát triển nông nghiệp xanh, chuyển đổi xanh và phát triển nông nghiệp phát thải thấp thời gian qua, được xác định là những định hướng lớn. Vùng ĐBSCL là trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn của cả nước; nông nghiệp luôn giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế và được Đảng, Nhà nước, Chính phủ quan tâm thông qua nhiều chủ trương, chính sách phát triển.

Hội thảo thúc đẩy tài chính bền vững cho nông nghiệp phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long

Để hiện thực hóa các mục tiêu, cần có sự chuyển đổi về tư duy, phương thức sản xuất, đầu tư, quản lý và tổ chức thực hiện, vừa khai thác hiệu quả tiềm năng nông nghiệp, vừa bảo đảm yêu cầu về môi trường và phát triển bền vững.

Nghị quyết số 19-NQ/TW năm 2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có nền nông nghiệp hàng đầu thế giới, đồng thời bảo đảm yêu cầu về môi trường và phát triển bền vững. Đây vừa là mục tiêu, vừa là thách thức, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ, chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức trong hệ sinh thái nông nghiệp.

Ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh ĐBSCL phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh ĐBSCL cho biết, nguồn lực tài chính được xác định là một trong những yếu tố quan trọng quyết định năng lực thực thi quá trình chuyển đổi. Qua khảo sát, ghi nhận ý kiến từ các doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức sản xuất, khó khăn lớn hiện nay là khả năng tiếp cận và sử dụng nguồn tài chính phù hợp. Cùng với đó, nguồn tài chính phục vụ quá trình chuyển đổi phải được sử dụng phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả, tạo ra giá trị và góp phần phát triển bền vững.

“Hiểu được những câu chuyện trong hệ sinh thái nông nghiệp trong vùng, chúng ta có chương trình hỗ trợ của Đại sứ quán nhiều quốc gia, trong đó có Canada đã tài trợ cho Việt Nam rất nhiều trong việc phát triển nông nghiệp, về môi trường. Câu chuyện tài chính trong mắt xích hệ sinh thái, chúng tôi đánh giá mang tính quyết định năng lực thực thi, làm sao hướng đến mục tiêu này”, ông Lam nói.

ĐBSCL đóng vai trò quan trọng đối với nông nghiệp và phát triển kinh tế Việt Nam, song là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, với hạn hán, xâm nhập mặn và thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng. Việc chuyển đổi sang nền nông nghiệp carbon thấp là cơ hội để nâng cao khả năng chống chịu, năng suất, giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường và góp phần giảm phát thải.

Bà Saha Oliveira, Bí thư thứ nhất (Phát triển) Đại sứ quán Canada tại Việt Nam cho biết, Canada luôn ủng hộ các mục tiêu của Việt Nam về tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp bền vững. Trong đó, Canada đang đồng hành với các sáng kiến thúc đẩy nông nghiệp carbon thấp tại Việt Nam, trong đó có dự án xanh hóa ngành lúa gạo được triển khai tại 3 địa phương, góp phần hỗ trợ phát triển ngành lúa gạo bền vững, giảm phát thải và thực hiện Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp tại ĐBSCL.

Bà Saha Oliveira, Bí thư thứ nhất (Phát triển) Đại sứ quán Canada tại Việt Nam phát biểu

Bà Saha Oliveira nhận định, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã trong vùng đang triển khai các mô hình sản xuất phát thải thấp, nông nghiệp tuần hoàn, chế biến thực phẩm bền vững và nâng cao giá trị chuỗi sản phẩm. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần nâng cao năng lực quản trị, xây dựng dữ liệu, đo lường tác động và hoàn thiện mô hình kinh doanh để sẵn sàng thu hút đầu tư.

“Điều đặc biệt đáng khích lệ trong lĩnh vực nông nghiệp là ngày càng nhiều các giải pháp rất triển vọng, hình thành ngay tại địa phương trên khắp ĐBSCL. Các doanh nghiệp, hợp tác xã đang phát triển tiếp cận đổi mới từ sản xuất đối tác phát thải thấp, nông nghiệp tuần hoàn đến chế biến thực phẩm bền vững và cải thiện chuỗi giá trị. Kinh nghiệm này cho thấy tính bền vững về môi trường kinh doanh có thể đi song song với nhau”, bà Saha Oliveira đánh giá.

Tại hội thảo, các diễn giả đã chia sẻ thực trạng, cơ hội và thách thức trong triển khai nông nghiệp phát thải thấp tại ĐBSCL; cơ hội, thách thức và nhu cầu tiếp cận tài chính bền vững cho ngành hàng trái cây trong bối cảnh chuyển đổi xanh tại ĐBSCL.