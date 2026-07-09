Đắk Lắk siết quản lý, kiến nghị gỡ vướng cho xuất khẩu sầu riêng



Quyết xử lý gian lận mã số vùng trồng, bảo vệ thương hiệu

Đắk Lắk hiện có khoảng 44.000 ha sầu riêng, trong đó hơn 33.000 ha đang cho thu hoạch, sản lượng niên vụ 2026 ước đạt khoảng 500.000 tấn. Đây là một trong những ngành hàng nông sản có giá trị xuất khẩu lớn nhất của địa phương, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và thu nhập của người dân.

Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng khắt khe từ các thị trường nhập khẩu về truy xuất nguồn gốc, kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm, công tác quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói tại một số nơi vẫn còn bất cập, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động xuất khẩu.

Sầu riêng là một trong những nông sản xuất khẩu chủ lực, có giá trị hàng chục nghìn tỷ đồng của Đắk Lắk

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đã được cấp; đẩy nhanh việc cấp mới đối với các vùng đủ điều kiện; kiên quyết xử lý các hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và các hành vi gian lận trong hồ sơ xuất khẩu.

Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành

Tỉnh Đắk Lắk cũng sẽ xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành giữa các cơ quan nông nghiệp, công thương, công an, hải quan, thuế và chính quyền địa phương nhằm thống nhất dữ liệu, kiểm soát chặt chuỗi sản xuất - thu mua - xuất khẩu; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ công tác quản lý, cảnh báo và điều hành.

Lực lượng công an được giao tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trong mùa thu hoạch, đấu tranh với các hành vi đầu cơ, ép giá, gian lận thương mại, trốn thuế và lợi dụng hoạt động xuất khẩu để trục lợi.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm nghiêm trọng do buông lỏng quản lý, làm ảnh hưởng đến thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk.

Niên vụ 2026, sản lượng sầu riêng Đắk Lắk ước đạt khoảng 500.0000 tấn

Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nhiều vướng mắc của ngành sầu riêng hiện nay liên quan đến cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền Trung ương, nhất là việc cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, truy xuất nguồn gốc và hệ thống phòng kiểm nghiệm. Tỉnh Đắk Lắk đã tổng hợp các kiến nghị để đề xuất Trung ương sớm tháo gỡ, tránh ảnh hưởng đến tiêu thụ và xuất khẩu trong vụ thu hoạch năm nay.

“Kiến nghị về hoàn thiện quy định liên quan đến truy xuất nguồn gốc, cấp mã số vùng trồng, mã số đóng gói, và khuyến khích xã hội hóa phòng kiểm nghiệm. Hiện nay Hiệp hội sầu riêng và doanh nghiệp sầu riêng là thế mạnh của tỉnh thì đang rất bức xúc về việc này. Đây cũng phụ thuộc vào chính sách của Trung ương, chứ tỉnh cũng biết như thế nhưng tỉnh cũng không thể triển khai việc này được”, ông Triết nói.