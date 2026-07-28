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Đắk Lắk xây dựng phương án cho thuê trụ sở dôi dư

Thứ Ba, 07:54, 28/07/2026
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VOV.VN - Sau sáp nhập, tỉnh Đắk Lắk có hàng chục trụ sở dôi dư chưa được sử dụng. UBND tỉnh Đắk Lắk đang chỉ đạo sở, ngành liên quan và địa phương xây dựng phương án khai thác phù hợp đối với các cơ sở này, trong đó có phương án cho thuê nhằm tăng nguồn thu ngân sách, đồng thời tránh lãng phí tài sản công.

Tính đến thời điểm này, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc xử lý, sắp xếp 4.209 cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Trong đó, đã chuyển giao 765 cơ sở cho ngành và địa phương quản lý, xử lý, khai thác theo thẩm quyền.

Trong đó có 120 cơ sở được giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất; 645 được giao cho UBND các xã, phường. Đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk đã lập phương án đấu giá đối với 36 cơ sở; xây dựng phương án cho thuê có kỳ hạn đối với 79 cơ sở.

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Trụ sở UBND phường Tân Lợi (cũ) đang trong diện chờ được xử lý dôi dư.

Đối với 645 cơ sở bàn giao về các xã, phường, có 12 cơ sở được bố trí cho các cơ quan, tổ chức sử dụng; 183 cơ sở được bố trí làm nơi sinh hoạt văn hóa - thể thao, phục vụ mục đích công cộng; 86 cơ sở được điều chuyển cho các cơ quan, đơn vị sử dụng làm trụ sở; 284 cơ sở đang được xây dựng phương án cho thuê có kỳ hạn.

Ông Hồ Quang Tuấn, Phó Giám đốc sở Tài chính Đắk Lắk, cho biết: “Đối với cấp xã, phường, hiện đang xác định đơn giá để cho thuê và Chủ tịch UBND xã, phường có thẩm quyền phê duyệt đơn giá cho thuê. Trung tâm Phát triển Quỹ đất phải xây dựng phương án cho thuê, trình UBND tỉnh và được Chủ tịch UBND tỉnh cho phép thì tiến hành cho thuê. Hình thức cho thuê là niêm yết giá công khai hoặc chào giá cạnh tranh, thời hạn cho thuê tối đa không quá 10 năm.”

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Đồng Nai chuyển đổi trụ sở cũ thành nơi chăm sóc sức khỏe cho người già

VOV.VN - Ngày 29/6, UBND phường Bình Phước, TP. Đồng Nai ra mắt mô hình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Đây là việc làm nhằm thực hiện Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đồng thời góp phần tránh lãng phí tài sản công sau sáp nhập.

Tuấn Long/VOV - Tây Nguyên
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