Đào Nhật Tân nở sớm đắt gấp 3 lần vẫn hút người chơi

Để phục vụ cho khách thích chơi đào sớm trước Tết Nguyên đán, nhiều người trồng đào ở Nhật Tân (Hà Nội) đã tìm cách cho đào nở sớm. Cũng bởi vậy mà không cần phải chờ tới sát Tết Nguyên đán, trước đó cả tháng, người chơi đào vẫn có thể tìm mua được những cành ưng ý. Tất nhiên, so với đào 'chính vụ', đào sớm không thật sự phong phú về dáng thế. Nhưng vẫn thật sự hút người chơi. Do là đào sớm, cộng với số lượng hạn chế nên giá bán khá cao. Một cảnh đào bé giá cũng vào khoảng 200.000 đồng, trong khi những cành to có thể được bán với giá từ 500.000 - 600.000 đồng. Chia sẻ với VTC News, bà Nguyễn Thị Chúc (Nhật Tân, Tây Hồ) cho biết, mới chỉ có hai nhà ở Nhật Tân có đào bán sớm. Lượng tiêu thụ khá tốt, mỗi ngày có thể bán được từ 20-30 cành. Theo một số người bán, thời gian chơi của một cành đào Nhật Tân khá bền. Mua về thời điểm này có thể chơi tới sát dịp Tết Nguyên đán. Ngoài đào bích, người chơi cũng có thể mua những cành đào phai với giá rẻ hơn đôi chút. Tại Hà Nội, nhiều gia đình có thói quen mua đào sớm để chơi, hoặc cắm ban thờ trước mỗi dịp cuối năm.

