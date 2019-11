ĐBQH đề xuất đưa kinh doanh nước sạch vào kinh doanh có điều kiện

Tại phiên thảo luận Luật Đầu tư (sửa đổi) sáng 20/11, nhiều đại biểu đề xuất cần đưa việc kinh doanh nước sạch vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện, trong đó phải hạn chế chuyển nhượng vốn cho doanh nghiệp nước ngoài, bởi nước sạch không chỉ là lĩnh vực kinh doanh đơn thuần, mà đây còn là vấn đề “an ninh nguồn nước”, “an ninh quốc gia”.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP.HCM)

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP.HCM) nhắc tới vụ chuyển nhượng 34% vốn tại dự án nước sạch sông Đuống do tư nhân đầu tư cho tỷ phú Thái Lan. “Một nhà máy hàng ngày cung cấp nước cho mấy triệu người dân mà chúng ta không biết ông chủ thực sự là ai hoặc để người nước ngoài quản lý thì rất nguy hiểm”, đại biểu đoàn TPHCM nói.

“Đối với những đô thị lớn, nước sạch là vấn đề an ninh rất hệ trọng. Một trong những điều kiện kinh doanh lĩnh vực này là không nên cho chuyển nhượng sang nhà đầu tư nước ngoài”, đại biểu Trương Trọng Nghĩa kiến nghị.

“Cấm hay hạn chế như thế nào thì do Chính phủ đề xuất, nhưng những ngành liên quan đến an ninh quốc gia, an ninh quốc phòng như nước sạch, bất động sản, thông tin truyền thông… phải có những điều kiện trong xây dựng, chuyển nhượng, kinh doanh”, đại biểu Trương Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu, đại biểu đoàn Khánh Hòa kiến nghị đưa kinh doanh nước sạch vào danh mục kinh doanh có điều kiện.

Đại biểu Nguyễn Thị Xuân Thu (đại biểu đoàn Khánh Hòa)

Đại biểu Nguyễn Thị Xuân Thu dẫn lại câu chuyện mới đây kẻ xấu đổ dầu thải vào nguồn nước do Công ty nước sạch Sông Đà cung cấp, gây ảnh hưởng tới sức khoẻ hàng triệu người dân Hà Nội, chưa kể phải tốn chi phí sục rửa đường ống, bể chứa nước...

Việc cảnh người dân xếp hàng rồng rắn chờ lấy nước những năm 1970-80, đi tắm nhờ, giặt giờ lặp lại trong thế kỷ 21, khi điều kiện sống, sinh hoạt ở Thủ đô đã tiến xa, gây bất bình trong dư luận.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Xuân Thu, điều này cho thấy nước sạch là lĩnh vực cần quản lý chặt chẽ, phải đưa hẳn vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Cùng với đó các tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh nước sạch phải được rà soát chặt chẽ và luật hoá.

Đại biểu Hồ Thanh Bình (An Giang) cũng thống nhất đưa kinh doanh nước sạch vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Tuy nhiên, đại biểu lưu ý không nên phân biệt đối tượng đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh.

Theo đại biểu đoàn An Giang, sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này đã góp phần tạo sự cạnh tranh, phát triển cho ngành nước sạch./.