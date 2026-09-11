Để ngư dân Quảng Ngãi hiểu Luật, không vi phạm IUU trên biển

Tại đặc khu Lý Sơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi tăng cường bám địa bàn, gần dân, sát tàu, đồng hành cùng ngư dân trong từng chuyến biển và lồng ghép tuyên truyền về Luật Thủy sản, các quy định IUU để ngư dân nắm rõ hơn trách nhiệm của mình, đồng thời chủ động tuyên truyền, nhắc nhở nhau chấp hành quy định khi khai thác trên biển.

Ngư dân Dương Minh Thạnh, ở đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Mỗi chuyến biển, ngư dân luôn nhắc nhau chấp hành các quy định khi khai thác trên biển. Trách nhiệm này là của ngư dân chứ không phải là Nhà nước. Nhà nước chỉ ra điều kiện, khuyến khích, chỉ đạo cho ngư dân phải làm thì ngư dân ta phải thực hiện”.

Bộ đội Biên phòng Lý Sơn lập biên bản xử phạt nghiêm tàu cá vi phạm các quy định IUU

Đối với mỗi ngư dân, sự quan tâm, chia sẻ và đồng hành của Bộ đội Biên phòng trong mỗi chuyến vươn khơi không chỉ giúp bà con thêm vững tin, mà còn gắn kết trách nhiệm giữ biển với chấp hành pháp luật.

Ngư dân Trần Minh Nghĩa ở đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Khi mình đánh bắt xa bờ thì Bộ đội Biên phòng tuyên truyền đánh vùng biển Việt Nam, vĩ tuyến mấy, vĩ tuyến mấy, có giấy tờ đầy đủ, không được ra khơi vi phạm vùng biển nước ngoài”.

Bộ đội Biên phòng Lý Sơn tuyên truyền các chủ tàu cá chấp hành quy định IUU

Trạm Kiểm soát Biên phòng An Hải ở Đặc khu Lý Sơn hiện quản lý hơn 500 tàu cá từ 6 mét trở lên. Trong công tác vận động quầng chúng, mỗi cán bộ, chiến sĩ Trạm luôn lồng ghép việc nhắc nhở, hướng dẫn để ngư dân nắm chắc các quy định về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), chấp hành nghiêm trong mỗi chuyến biển. Lực lượng Biên phòng chú trọng phát huy vai trò của những đảng viên là ngư dân, cùng tuyên truyền, vận động bà con.

Đại úy Ngân Văn Bảo, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng An Hải, Đồn Biên phòng Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Với các đồng chí là đảng viên tham gia khai thác hải sản, phải phát huy vai trò gương mẫu, tiền phong trong tổ khai thác nghề cá của mình, đặc biệt là tổ khai thác ở vùng khơi xa để tránh vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lý Sơn tuyên truyền các chủ tàu không vi phạm IUU

Công tác chống khai thác IUU được tỉnh Quảng Ngãi triển khai quyết liệt, định kỳ hàng tuần phải đánh giá kết quả thực hiện. Vì vậy, mọi khó khăn, vướng mắc liên quan đến nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đều được tháo gỡ kịp thời.

Ông Võ Văn Hải, Chi cục trưởng, Chi cục Thủy sản, biển đảo tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, địa phương đã triển khai đồng bộ các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về chống khai thác IUU, kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Đến nay cơ bản đảm bảo các yêu cầu mà tỉnh Quảng Ngãi phải triển khai. Từ quán lý đội tàu đảm bảo điều kiện theo quy định; truy xuất nguồn gốc thủy sản khi đánh bắt trên biển về cập cảng thì đảm bảo để sau này có cơ sở truy xuất nguồn gốc thủy sản, quản lý chặt tàu không đủ điều kiện khai thác; xử lý nghiêm các tàu vi phạm.