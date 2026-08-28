Vĩnh Long tăng cường kiểm soát tàu cá, quyết liệt chống khai thác IUU

Hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, hướng tới nghề cá bền vững

Hiện, toàn tỉnh Vĩnh Long có 2.239 tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS, đạt tỷ lệ 100%. Công tác trực giám sát được duy trì 24/24 giờ, kết hợp ứng dụng Callbot cảnh báo tự động khi tàu mất kết nối hoặc hoạt động gần ranh giới. Từ đầu tháng 8 đến nay, có 49 tàu mất kết nối VMS từ 6 giờ đến dưới 10 ngày, song đều báo cáo vị trí về bờ theo quy định.

Lực lượng chức năng đã tổ chức 55 cuộc tuần tra, xử phạt 17 vụ vi phạm với tổng số tiền hơn 516 triệu đồng. Trước đó, tỉnh cũng xử phạt 2 tàu với 3 quyết định do vô hiệu hóa thiết bị giám sát, tổng số tiền 600 triệu đồng; đồng thời ghi nhận 1 trường hợp vượt ranh giới trên biển.

Lực lượng chức năng Vĩnh Long luôn kiểm tra chặt chẽ mỗi khi tàu xuất, nhập cảng

Đáng chú ý, từ năm 2025 đến nay, Vĩnh Long không phát sinh trường hợp tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ hoặc phải xử lý hình sự liên quan đến khai thác IUU. Song song với kiểm soát, tỉnh còn ban hành chính sách hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề hoặc giải bản tàu cá không còn đủ điều kiện hoạt động. Chủ tàu có chiều dài từ 6 đến dưới 15m sẽ được hỗ trợ ổn định sinh kế trong giai đoạn đầu, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, học nghề, hỗ trợ chi phí ăn ở, đi lại. Những tàu thực hiện giải bản được hỗ trợ từ 50 đến 70% chi phí tháo dỡ.

Tỉnh Vĩnh Long ban hành chính sách hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề hoặc giải bản tàu cá không còn đủ điều kiện hoạt động.

Ông Nguyễn Văn Buội, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh: “Tỉnh xác định việc ban hành chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá là giải pháp rất cần thiết và cấp bách, để góp phần cùng cả nước sớm tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu. Khi tham mưu ban hành chính sách này, Sở cũng đã lấy ý kiến các sở ngành, đặc biệt là địa phương có tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, nhằm góp phần ổn định sinh kế cho người dân".

Những giải pháp đồng bộ này được kỳ vọng sẽ giúp tái cơ cấu ngành thủy sản, nâng cao hiệu quả khai thác và hướng tới nghề cá bền vững.