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Cải chính

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế 0,2%: Bộ Tài chính lên tiếng

Thứ Ba, 18:41, 06/10/2026
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VOV.VN - Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 0,2% với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, tiêu chí xác định thế nào là “đất bỏ hoang” vẫn đang được rà soát, hoàn thiện để làm căn cứ áp dụng chính sách thuế.

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất áp mức thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng.

Theo Bộ Tài chính, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện hành đã có một số quy định nhằm khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả. Trong đó, đất ở áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần, với mức thuế suất 0,03% đối với diện tích trong hạn mức, 0,07% đối với phần diện tích từ trên 1 đến 3 lần hạn mức và 0,15% đối với phần diện tích trên 3 lần hạn mức.

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Bộ Tài chính đề xuất đánh thuế 0,2% với đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng (Ảnh minh họa)

Đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, mức thuế suất hiện hành là 0,03%; đất sử dụng không đúng mục đích, đất chưa sử dụng theo đúng quy định chịu thuế suất 0,15%; đất lấn, chiếm áp dụng mức 0,2%.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chưa có quy định riêng về thuế suất đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng.

Để thể chế hóa Nghị quyết số 21-NQ/TW về nghiên cứu xây dựng chính sách tài chính, thuế với lộ trình phù hợp nhằm sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tập trung khắc phục tình trạng bỏ hoang, chậm đưa đất vào sử dụng, dự thảo đề xuất bổ sung khoản 8 vào Điều 7 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Theo đó, đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng áp dụng mức thuế suất 0,2% và không áp dụng hạn mức. Việc xác định các trường hợp này thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Chưa có tiêu chí xác định cụ thể đất bỏ hoang

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại họp báo thường kỳ quý III của Bộ Tài chính chiều 6/10, ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí cho biết, chủ trương áp dụng chính sách thuế cao hơn đối với đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng nhằm thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, trong đó có Nghị quyết 21 của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV về định hướng sửa đổi, bổ sung một số chính sách liên quan đến đất đai.

Theo ông Tuấn, Bộ Tài chính đã trình Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế, trong đó có đề xuất mức thuế 0,2% đối với đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng hoặc chưa đưa vào sử dụng.

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Họp báo thường kỳ Quý III của Bộ Tài chính

Mức thuế suất này tương đương mức đang áp dụng đối với đất sử dụng không đúng mục đích trong chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là căn cứ nào để xác định một khu đất thuộc diện bỏ hoang hoặc chậm đưa vào sử dụng.

Ông Tuấn cho biết, đây là nội dung được nghiên cứu kỹ trong quá trình xây dựng chính sách. Gần đây, tại Thông báo số 289 ngày 28/9, lãnh đạo Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát, làm rõ tiêu chí, khái niệm xác định đất bỏ hoang trong hệ thống pháp luật về đất đai, làm căn cứ áp dụng chính sách thuế.

“Trong dự thảo luật mà chúng tôi đang trình Chính phủ, chúng tôi dẫn chiếu theo quy định của pháp luật đất đai”, ông Tuấn nói.

Theo ông, khi các tiêu chí và căn cứ xác định đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng được hoàn thiện, đây sẽ là cơ sở để cơ quan thuế áp dụng chính sách thuế đối với từng trường hợp cụ thể.

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