Đề xuất mở rộng đường Rừng Sác lên 10 làn xe bằng hợp đồng BT

Thứ Ba, 17:32, 31/03/2026
VOV.VN - TP.HCM đang xem xét đề xuất đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường Rừng Sác – trục giao thông huyết mạch kết nối trung tâm TP với huyện Cần Giờ cũ – từ 6 lên 10 làn xe, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn tới.

Sở Tài chính TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND TP về việc nghiên cứu đầu tư dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT). Dự án gồm hai hợp phần chính là nâng cấp tuyến đường Rừng Sác và xây dựng mới đoạn tuyến 15B.

Theo phương án sơ bộ, tuyến đường Rừng Sác (huyện Cần Giờ cũ) sẽ được nâng cấp trên chiều dài hơn 35 km, bắt đầu từ nút giao cao tốc Bến Lức – Long Thành đến trục chính trong Khu đô thị biển Cần Giờ. Quy mô mặt cắt ngang được đề xuất mở rộng từ 6 làn xe hiện hữu lên 10 làn xe, trong đó gồm 8 làn cơ giới và 2 làn đường song hành.

Song song đó, tuyến đường 15B dài gần 2 km cũng được đề xuất đầu tư, nối từ đường D1 (khu vực phường Tân Mỹ, Quận 7 cũ) đến ranh dự án cầu Cần Giờ, với quy mô 6 làn xe, bao gồm 4 làn cơ giới và 2 làn song hành.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của toàn dự án ước tính hơn 19.000 tỷ đồng, đã bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng và lãi vay trong thời gian xây dựng. 

De xuat mo rong duong rung sac len 10 lan xe bang hop dong bt hinh anh 1
Đường Rừng Sác dự kiến sẽ được mở rộng lên 10 làn xe

Hiện giao thông kết nối khu vực Cần Giờ với trung tâm TP.HCM vẫn chủ yếu thông qua phà Bình Khánh. Hạ tầng giao thông còn hạn chế khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Trong bối cảnh TP.HCM đang định hướng phát triển mạnh khu vực phía Nam, đặc biệt là huyện Cần Giờ với hàng loạt dự án quy mô lớn, việc nâng cấp tuyến đường Rừng Sác và đầu tư tuyến 15B được xem là cần thiết.

Hai tuyến này sẽ góp phần hình thành trục giao thông xuyên suốt, kết nối từ khu đô thị Phú Mỹ Hưng, qua Nhà Bè đến cầu Cần Giờ trong tương lai. Đồng thời, khi đưa vào khai thác, tuyến đường này cũng sẽ chia sẻ áp lực giao thông cho các trục hiện hữu như Huỳnh Tấn Phát và Nguyễn Hữu Thọ – những tuyến đường đang thường xuyên quá tải, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Sau khi tiếp nhận đề xuất, Sở Tài chính TP.HCM đã lấy ý kiến các sở, ngành và địa phương liên quan. Các đơn vị cơ bản thống nhất về sự cần thiết của dự án. Tuy nhiên, do một số nội dung có phạm vi chồng lấn với các dự án đầu tư công đang trong giai đoạn chuẩn bị, Sở kiến nghị tạm dừng để rà soát tổng thể, đảm bảo tính đồng bộ, tránh trùng lặp trong quá trình triển khai.

Việc đầu tư nâng cấp đường Rừng Sác được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá về hạ tầng, mở rộng không gian phát triển cho TP.HCM về phía biển, đồng thời thúc đẩy kinh tế – xã hội của huyện Cần Giờ trong giai đoạn tới.

Đường Rừng Sác hiện là tuyến độc đạo dẫn xuống huyện Cần Giờ (cũ), được nâng cấp, mở rộng vào năm 2004 và hoàn thành năm 2011 với quy mô 6 làn xe. Tuyến đường giữ vai trò xương sống trong mạng lưới giao thông của huyện, kết nối trực tiếp với trung tâm TP.HCM, góp phần phá thế cô lập của khu vực này trong nhiều năm qua.

 

h3.jpeg

Cần Giờ – động lực tăng trưởng mới của du lịch TP.HCM

VOV.VN - Trong bối cảnh không gian nội đô TP.HCM đang chịu áp lực lớn về hạ tầng và môi trường, Cần Giờ được xác định là động lực tăng trưởng mới của du lịch TP.HCM, với lợi thế chuyển tiếp độc bản giữa sông – rừng – biển, không thể tìm thấy ở khu vực khác.

TP.HCM động thổ, khởi công 4 siêu dự án với tổng vốn 239.000 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 15/1, UBND TP.HCM đồng loạt động thổ, khởi công 4 siêu dự án hạ tầng, giao thông trọng điểm, gồm: Dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương, cầu Cần Giờ và cầu Phú Mỹ 2, nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

TP.HCM lập Hội đồng thẩm định dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Vũng Tàu, thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP). Tuyến dài hơn 14 km, vốn sơ bộ hơn 104.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công tháng 6/2026.

TP.HCM công khai chọn nhà đầu tư chiến lược cảng Cần Giờ

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa ban hành công văn công khai thông tin và tiếp nhận đề xuất đăng ký thực hiện Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ theo cơ chế lựa chọn nhà đầu tư chiến lược theo Nghị quyết số 260/2025/QH15.

