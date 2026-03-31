Đề xuất mở rộng đường Rừng Sác lên 10 làn xe bằng hợp đồng BT

Sở Tài chính TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND TP về việc nghiên cứu đầu tư dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT). Dự án gồm hai hợp phần chính là nâng cấp tuyến đường Rừng Sác và xây dựng mới đoạn tuyến 15B.

Theo phương án sơ bộ, tuyến đường Rừng Sác (huyện Cần Giờ cũ) sẽ được nâng cấp trên chiều dài hơn 35 km, bắt đầu từ nút giao cao tốc Bến Lức – Long Thành đến trục chính trong Khu đô thị biển Cần Giờ. Quy mô mặt cắt ngang được đề xuất mở rộng từ 6 làn xe hiện hữu lên 10 làn xe, trong đó gồm 8 làn cơ giới và 2 làn đường song hành.

Song song đó, tuyến đường 15B dài gần 2 km cũng được đề xuất đầu tư, nối từ đường D1 (khu vực phường Tân Mỹ, Quận 7 cũ) đến ranh dự án cầu Cần Giờ, với quy mô 6 làn xe, bao gồm 4 làn cơ giới và 2 làn song hành.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của toàn dự án ước tính hơn 19.000 tỷ đồng, đã bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng và lãi vay trong thời gian xây dựng.

Hiện giao thông kết nối khu vực Cần Giờ với trung tâm TP.HCM vẫn chủ yếu thông qua phà Bình Khánh. Hạ tầng giao thông còn hạn chế khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Trong bối cảnh TP.HCM đang định hướng phát triển mạnh khu vực phía Nam, đặc biệt là huyện Cần Giờ với hàng loạt dự án quy mô lớn, việc nâng cấp tuyến đường Rừng Sác và đầu tư tuyến 15B được xem là cần thiết.

Hai tuyến này sẽ góp phần hình thành trục giao thông xuyên suốt, kết nối từ khu đô thị Phú Mỹ Hưng, qua Nhà Bè đến cầu Cần Giờ trong tương lai. Đồng thời, khi đưa vào khai thác, tuyến đường này cũng sẽ chia sẻ áp lực giao thông cho các trục hiện hữu như Huỳnh Tấn Phát và Nguyễn Hữu Thọ – những tuyến đường đang thường xuyên quá tải, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Sau khi tiếp nhận đề xuất, Sở Tài chính TP.HCM đã lấy ý kiến các sở, ngành và địa phương liên quan. Các đơn vị cơ bản thống nhất về sự cần thiết của dự án. Tuy nhiên, do một số nội dung có phạm vi chồng lấn với các dự án đầu tư công đang trong giai đoạn chuẩn bị, Sở kiến nghị tạm dừng để rà soát tổng thể, đảm bảo tính đồng bộ, tránh trùng lặp trong quá trình triển khai.

Việc đầu tư nâng cấp đường Rừng Sác được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá về hạ tầng, mở rộng không gian phát triển cho TP.HCM về phía biển, đồng thời thúc đẩy kinh tế – xã hội của huyện Cần Giờ trong giai đoạn tới.

Đường Rừng Sác hiện là tuyến độc đạo dẫn xuống huyện Cần Giờ (cũ), được nâng cấp, mở rộng vào năm 2004 và hoàn thành năm 2011 với quy mô 6 làn xe. Tuyến đường giữ vai trò xương sống trong mạng lưới giao thông của huyện, kết nối trực tiếp với trung tâm TP.HCM, góp phần phá thế cô lập của khu vực này trong nhiều năm qua.