Đề xuất mới về ngưỡng doanh thu chịu thuế hộ kinh doanh

Thứ Năm, 10:52, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi quy định về ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh theo hướng không quy định mức cụ thể trong luật mà giao Chính phủ quyết định. Đề xuất nhằm tăng tính linh hoạt trong điều hành chính sách thuế, đồng thời hỗ trợ khu vực kinh tế cá thể trước biến động kinh tế.

Bộ Tài chính vừa gửi Bộ Tư pháp hồ sơ dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế Giá trị gia tăng để thẩm định.

Theo tờ trình, Bộ Tài chính đề xuất thay đổi quy định liên quan đến ngưỡng doanh thu chịu thuế của cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh. Đây là nội dung nhận được sự quan tâm lớn của người dân khi sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, hồi cuối năm 2025.

Bộ Tài chính cho biết, ngày 10/12/2025, Quốc hội đã thông qua luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15, trong đó đã nâng mức doanh thu không phải nộp thuế của cá nhân kinh doanh lên 500 triệu đồng/năm.

Luật số 149/2025/QH15 ngày 11/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế giá trị gia tăng cũng đã nâng mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng lên 500 triệu đồng/năm.

Tuy nhiên, qua rà soát chính sách thuế và thực trạng công tác quản lý thu hiện hành đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (hộ kinh doanh), Bộ Tài chính nhận thấy, bên cạnh việc tăng cường quản lý để đảm bảo minh bạch, thu đúng, thu đủ, việc nghiên cứu điều chỉnh chính sách thuế đối với hộ kinh doanh trong điều kiện kinh tế trong nước có nhiều biến động so với thời điểm ban hành luật Thuế thu nhập cá nhân (cuối năm 2025) là cần thiết. Điều này đảm bảo chính sách thuế khoa học, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế số, có tính đến khả năng đáp ứng của người nộp thuế với tỷ lệ động viên hợp lý, giúp người nộp thuế không muốn và không thể tìm các biện pháp trái pháp luật để trốn, tránh thuế.

Bên cạnh đó, dù Chính phủ đã sử dụng nhiều giải pháp để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, nhưng tình hình thế giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, ảnh hưởng tiêu cực đến thương mại, đầu tư quốc tế và tác động trực tiếp đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong nước. Chi phí đầu vào gia tăng, sức mua suy giảm và hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ, cá nhân kinh doanh tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Do đó, Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ phương án điều chỉnh như sau: sửa đổi quy định về mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân và mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng theo hướng không quy định mức cụ thể tại luật và giao Chính phủ quy định mức này.

Doanh thu dưới 500 triệu đồng, hộ kinh doanh xuất hóa đơn điện tử có bị phạt?

VOV.VN - Việc cơ quan thuế tại một số địa phương ra thông báo hộ kinh doanh doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm không được sử dụng hóa đơn điện tử, thậm chí sẽ xử phạt nếu tiếp tục sử dụng đang tạo lên “làn sóng” trong dư luận. Chuyên gia cho rằng, cần sớm làm rõ để tránh gây hoang mang và đảm bảo thống nhất thực hiện.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 7 và khoản 4 điều 7 luật luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 như sau: "Cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu năm dưới mức quy định của Chính phủ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân".

"Cá nhân cho thuê bất động sản, trừ hoạt động kinh doanh lưu trú, nộp thuế thu nhập cá nhân được xác định bằng phần doanh thu từ hoạt động cho thuê bất động sản vượt trên mức quy định của Chính phủ nhân (x) với thuế suất 5%".

Ngoài ra, sửa đổi, bổ sung khoản 25 điều 5 luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi luật số 149/2025/QH15 như sau: "Hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân sản xuất, kinh doanh có mức doanh thu năm dưới mức quy định của Chính phủ; tài sản của tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế giá trị gia tăng bán ra; hàng dự trữ quốc gia do cơ quan dự trữ quốc gia bán ra; các khoản thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí".

Đề xuất này nhằm hướng tới mục tiêu hỗ trợ khu vực kinh tế cá thể phát triển, đồng thời khuyến khích chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp theo định hướng tại các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân.

Việc giao Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, nhất là trong các tình huống cần phản ứng nhanh với biến động kinh tế. Đây cũng là bước cụ thể hóa chủ trương tăng cường tính chủ động trong điều hành thuế, phí.

Bộ Tài chính đề xuất trình Chính phủ phê duyệt để trình Quốc hội ban hành Luật theo trình tự, thủ tục rút gọn ngay tại tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI (đợt 2 diễn ra từ ngày 20 đến 23/4).

Cẩm Tú/VOV.VN
Chuyên gia giải đáp nỗi lo về thuế cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa

VOV.VN - Ngày 14/4, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tổ chức trực tuyến với chủ đề “Chuyên gia giải nỗi lo về thuế cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa” nhằm giải đáp những vướng mắc thực tế về kê khai thuế, hóa đơn điện tử và chuyển đổi mô hình kinh doanh đang được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm.

Đề xuất thu thuế môn bài hộ kinh doanh từ 500 triệu-5 tỷ đồng/năm: Nên hay không?

VOV.VN - Đề xuất áp dụng thuế môn bài với hộ kinh doanh doanh thu 500 triệu đến 5 tỷ đồng/năm đang gây nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi một số hộ kinh doanh ủng hộ vì đơn giản thủ tục, chuyên gia lại lo ngại nguy cơ quay lại thuế khoán và đề xuất cần lộ trình, giải pháp linh hoạt để đảm bảo công bằng.

Hộ kinh doanh lo bị truy thu khi chuyển sang kê khai thuế, cơ quan thuế nói gì?

VOV.VN - Trong giai đoạn đầu tiên của phương thức kê khai thuế đối với hộ kinh doanh, trọng tâm của cơ quan thuế không phải là vấn đề kiểm tra, xử phạt mà là tập trung hỗ trợ thực chất, để hộ kinh doanh có thể thực hiện đúng ngay từ kỳ kê khai đầu tiên.

