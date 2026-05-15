中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đề xuất tăng quy mô hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

Thứ Sáu, 16:33, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dự án đường vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu được điều chỉnh quy mô hầm, cầu và đường dẫn nhằm tối ưu kỹ thuật. Trong đó, hầm vượt biển tăng từ 3,1km lên gần 3,9km, riêng đoạn hầm dìm khoảng 3km.

Liên danh Cần Giờ - An Hưng - Điền Thịnh - Lâm Viên vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM và Sở Tài chính TP đề xuất điều chỉnh hồ sơ chủ trương đầu tư Dự án đường vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu.

De xuat tang quy mo ham vuot bien can gio - vung tau hinh anh 1
Phối cảnh đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu (ảnh: Tedi)

Theo phương án cập nhật, toàn tuyến giữ nguyên chiều dài khoảng 14,06km, kết nối đường Biển Đông trong Khu đô thị biển Cần Giờ với tuyến quy hoạch Sao Mai - Bến Đình phía Vũng Tàu.

So với đề xuất trước, dự án được điều chỉnh quy mô hầm, cầu và đường dẫn nhằm tối ưu kỹ thuật. Trong đó, hầm vượt biển tăng từ 3,1km lên gần 3,9km, riêng đoạn hầm dìm khoảng 3km. Cầu vượt biển kéo dài thêm khoảng 200m, nâng tổng chiều dài lên hơn 8km, trong khi đường dẫn hai đầu tuyến rút xuống còn khoảng 1,9km.

Theo thiết kế sơ bộ, tuyến đường có quy mô 6 làn xe cơ giới, tổng diện tích đất sử dụng khoảng 169,26ha.

Liên danh nhà đầu tư đề xuất tổng mức đầu tư khoảng 93.000 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu gần 14.000 tỷ đồng, phần còn lại là vốn vay thương mại. Dự án được kiến nghị triển khai theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), nhà đầu tư tự thu xếp vốn, Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất kết hợp ngân sách tương đương giá trị công trình.

Dự án đường vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu dự kiến hoàn tất phê duyệt chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư và ký hợp đồng BT trong quý II/2026; khởi công vào quý III/2026 và hoàn thành trong quý III/2029.

Hiện người dân di chuyển giữa Cần Giờ và Vũng Tàu chủ yếu bằng phà hoặc đường vòng, mất nhiều thời gian. Nếu được triển khai, tuyến vượt biển dài khoảng 15km qua vịnh Gành Rái sẽ rút ngắn thời gian đi lại xuống còn khoảng 15 - 20 phút.

Dự án được kỳ vọng tạo trục kết nối trực tiếp ven biển giữa TP.HCM và Vũng Tàu, tăng năng lực logistics cho cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, thúc đẩy du lịch Cần Giờ và phát triển kinh tế ven biển khu vực Đông Nam Bộ.

 

Sơ đồ bị trí tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu.jpg

TP.HCM lập Hội đồng thẩm định dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Vũng Tàu, thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP). Tuyến dài hơn 14 km, vốn sơ bộ hơn 104.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công tháng 6/2026.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
Tag: Cần Giờ Vũng Tàu đường vượt biển hầm vượt biển du lịch Cần Giờ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đường và cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu dự kiến có tổng vốn hơn 104.000 tỷ đồng
Đường và cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu dự kiến có tổng vốn hơn 104.000 tỷ đồng

VOV.VN - Tuyến đường và cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu dài hơn 14 km có tổng vốn hơn 104.000 tỷ đồng, được triển khai theo hình thức BT, dự kiến khởi công trong năm 2026.

Đường và cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu dự kiến có tổng vốn hơn 104.000 tỷ đồng

Đường và cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu dự kiến có tổng vốn hơn 104.000 tỷ đồng

VOV.VN - Tuyến đường và cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu dài hơn 14 km có tổng vốn hơn 104.000 tỷ đồng, được triển khai theo hình thức BT, dự kiến khởi công trong năm 2026.

TP.HCM giao Vingroup lập báo cáo dự án đường vượt biển Cần Giờ-Vũng Tàu
TP.HCM giao Vingroup lập báo cáo dự án đường vượt biển Cần Giờ-Vũng Tàu

VOV.VN - UBND TP.HCM chấp thuận giao Tập đoàn Vingroup tự bỏ kinh phí lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tuyến đường vượt biển nối Cần Giờ và Vũng Tàu, hoàn thành trong 12 tháng và không ràng buộc quyền được chỉ định làm nhà đầu tư dự án.

TP.HCM giao Vingroup lập báo cáo dự án đường vượt biển Cần Giờ-Vũng Tàu

TP.HCM giao Vingroup lập báo cáo dự án đường vượt biển Cần Giờ-Vũng Tàu

VOV.VN - UBND TP.HCM chấp thuận giao Tập đoàn Vingroup tự bỏ kinh phí lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tuyến đường vượt biển nối Cần Giờ và Vũng Tàu, hoàn thành trong 12 tháng và không ràng buộc quyền được chỉ định làm nhà đầu tư dự án.

UBND TP.HCM phản hồi đề nghị làm đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu
UBND TP.HCM phản hồi đề nghị làm đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa phản hồi văn bản của Vingroup đề xuất cho phép nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) bằng hình thức BT.

UBND TP.HCM phản hồi đề nghị làm đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu

UBND TP.HCM phản hồi đề nghị làm đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa phản hồi văn bản của Vingroup đề xuất cho phép nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) bằng hình thức BT.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp