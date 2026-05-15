Đề xuất tăng quy mô hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

Liên danh Cần Giờ - An Hưng - Điền Thịnh - Lâm Viên vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM và Sở Tài chính TP đề xuất điều chỉnh hồ sơ chủ trương đầu tư Dự án đường vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu.

Theo phương án cập nhật, toàn tuyến giữ nguyên chiều dài khoảng 14,06km, kết nối đường Biển Đông trong Khu đô thị biển Cần Giờ với tuyến quy hoạch Sao Mai - Bến Đình phía Vũng Tàu.

So với đề xuất trước, dự án được điều chỉnh quy mô hầm, cầu và đường dẫn nhằm tối ưu kỹ thuật. Trong đó, hầm vượt biển tăng từ 3,1km lên gần 3,9km, riêng đoạn hầm dìm khoảng 3km. Cầu vượt biển kéo dài thêm khoảng 200m, nâng tổng chiều dài lên hơn 8km, trong khi đường dẫn hai đầu tuyến rút xuống còn khoảng 1,9km.

Theo thiết kế sơ bộ, tuyến đường có quy mô 6 làn xe cơ giới, tổng diện tích đất sử dụng khoảng 169,26ha.

Liên danh nhà đầu tư đề xuất tổng mức đầu tư khoảng 93.000 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu gần 14.000 tỷ đồng, phần còn lại là vốn vay thương mại. Dự án được kiến nghị triển khai theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), nhà đầu tư tự thu xếp vốn, Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất kết hợp ngân sách tương đương giá trị công trình.

Dự án đường vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu dự kiến hoàn tất phê duyệt chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư và ký hợp đồng BT trong quý II/2026; khởi công vào quý III/2026 và hoàn thành trong quý III/2029. Hiện người dân di chuyển giữa Cần Giờ và Vũng Tàu chủ yếu bằng phà hoặc đường vòng, mất nhiều thời gian. Nếu được triển khai, tuyến vượt biển dài khoảng 15km qua vịnh Gành Rái sẽ rút ngắn thời gian đi lại xuống còn khoảng 15 - 20 phút. Dự án được kỳ vọng tạo trục kết nối trực tiếp ven biển giữa TP.HCM và Vũng Tàu, tăng năng lực logistics cho cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, thúc đẩy du lịch Cần Giờ và phát triển kinh tế ven biển khu vực Đông Nam Bộ.