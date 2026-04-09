Đề xuất thu hồi khu đất 561 Kinh Dương Vương ở TP.HCM

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM có đề xuất gửi UBND thành phố về việc thu hồi khu đất 561 Kinh Dương Vương do Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) không còn nhu cầu sử dụng.

Khu đất 561 Kinh Dương Vương đang sử dụng làm bãi đậu xe (Ảnh: Ninh Dương)

Lãnh đạo TP.HCM giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị có liên quan rà soát, nghiên cứu, có ý kiến về nội dung, căn cứ pháp lý, thẩm quyền, trình tự thực hiện thủ tục hành chính đối với hồ sơ đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường. Từ đó tổng hợp ý kiến của các đơn vị liên quan gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND thành phố.

Liên quan đến khu đất 561 Kinh Dương Vương, tháng 11/2017 UBND TP.HCM có văn bản chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cửu Long (đơn vị có vốn góp của Vinafood II) làm chủ đầu tư dự án Khu trung tâm thương mại - dịch vụ nhà ở, quy mô 55.498 m2. Đến nay, dự án không triển khai, hiện trạng là khu đất trống có nhà xưởng cho thuê và làm bãi đậu xe.

Năm 2018, Kiểm toán Nhà nước có báo cáo liên quan đến sai phạm của Vinafood II trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Cụ thể, Vinafood II chỉ định Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nguyễn Kim làm đối tác liên doanh, liên kết tại dự án Khu trung tâm thương mại - dịch vụ nhà ở, số 561 Kinh Dương Vương. Sau đó, Công ty Nguyễn Kim đã chuyển nhượng các dự án này cho đối tác khác.