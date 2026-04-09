中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đề xuất thu hồi khu đất 561 Kinh Dương Vương ở TP.HCM

Thứ Năm, 14:33, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh vừa có văn bản chỉ đạo liên quan đến việc thu hồi khu đất 561 Kinh Dương Vương, phường An Lạc (thuộc quận Bình Tân trước đây).

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM có đề xuất gửi UBND thành phố về việc thu hồi khu đất 561 Kinh Dương Vương do Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) không còn nhu cầu sử dụng.

Khu đất 561 Kinh Dương Vương đang sử dụng làm bãi đậu xe (Ảnh: Ninh Dương)

Lãnh đạo TP.HCM giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị có liên quan rà soát, nghiên cứu, có ý kiến về nội dung, căn cứ pháp lý, thẩm quyền, trình tự thực hiện thủ tục hành chính đối với hồ sơ đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường. Từ đó tổng hợp ý kiến của các đơn vị liên quan gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND thành phố.

Liên quan đến khu đất 561 Kinh Dương Vương, tháng 11/2017 UBND TP.HCM có văn bản chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cửu Long (đơn vị có vốn góp của Vinafood II) làm chủ đầu tư dự án Khu trung tâm thương mại - dịch vụ nhà ở, quy mô 55.498 m2. Đến nay, dự án không triển khai, hiện trạng là khu đất trống có nhà xưởng cho thuê và làm bãi đậu xe.

Năm 2018, Kiểm toán Nhà nước có báo cáo liên quan đến sai phạm của Vinafood II trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Cụ thể, Vinafood II chỉ định Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nguyễn Kim làm đối tác liên doanh, liên kết tại dự án Khu trung tâm thương mại - dịch vụ nhà ở, số 561 Kinh Dương Vương. Sau đó, Công ty Nguyễn Kim đã chuyển nhượng các dự án này cho đối tác khác.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
Tag: TPHCM 561 Kinh Dương Vương Vinafood 2 thu hồi đất Tổng Công ty Lương thực miền Nam
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Khởi tố 2 bị can thiếu trách nhiệm trong quản lý "đất vàng" ở Vinafood 2
Khởi tố 2 bị can thiếu trách nhiệm trong quản lý “đất vàng” ở Vinafood 2

VOV.VN - Sáng nay (27/10), Công an TP.HCM thông tin, Cơ quan An ninh điều tra đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can để điều tra các sai phạm tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) và một số đơn vị liên quan.

Cận cảnh khu "đất vàng" hơn 6000m2 của Vinafood 2 vừa bị thu hồi
Cận cảnh khu "đất vàng" hơn 6000m2 của Vinafood 2 vừa bị thu hồi

VOV.VN - Khu đất có vị trí đắc địa tại góc ngã tư Nguyễn Du và Chu Mạnh Trinh, Quận 1 được Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) chuyển nhượng cho Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ và Xây dựng Việt Hân Sài Gòn.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp