Khởi tố 2 bị can thiếu trách nhiệm trong quản lý “đất vàng” ở Vinafood 2

VOV.VN - Sáng nay (27/10), Công an TP.HCM thông tin, Cơ quan An ninh điều tra đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can để điều tra các sai phạm tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) và một số đơn vị liên quan.