Ông Phạm Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, trong chiến lược phát triển ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến 2030, mục tiêu về lĩnh vực thanh toán là đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, tối ưu hóa mạng lưới ATM và POS.



Theo đó, đến cuối năm 2020, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở mức dưới 10%; đến cuối năm 2025, con số này ở mức dưới 8%.

Đến năm 2020, thanh toán bằng tiền mặt chỉ chiếm dưới 10%. (Ảnh: KT)

Ông Dũng cho hay, năm 2018, lĩnh vực thanh toán đã được NHNN chỉ đạo, điều hành một cách chủ động, quyết liệt, lấy việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng làm trọng tâm, với kỳ vọng trong tương lai, tất cả giao dịch thanh toán sẽ được thực hiện chỉ trên một chiếc điện thoại di động.



“Trong giai đoạn tới, NHNN sẽ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, hạn chế thanh toán bằng tiền mặt phù hợp với thông lệ quốc tế và đáp ứng được yêu cầu sử dụng dịch vụ thanh toán của người dân; Triển khai có hiệu quả “Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020 và “Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với việc thu phí các dịch vụ công”; Xây dựng, hoàn thiện và nâng cấp hạ tầng thanh toán quốc gia làm nền tảng kết nối tới các ngân hàng và tạo cơ sở để triển khai các sản phẩm, dịch vụ thanh toán mới”, ông Dũng cho biết.



Thời gian tới, NHNN cũng sẽ đẩy mạnh thanh toán thẻ qua các thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán; áp dụng các công nghệ, phương thức thanh toán hiện đại như mã phản hồi nhanh, thanh toán di động, thanh toán phi tiếp xúc; Giám sát các hệ thống thanh toán đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả; Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong thanh toán điện tử; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về thanh toán không dùng tiền mặt, giáo dục tài chính.../.

