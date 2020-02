Dệt may, da giày Campuchia phải tạm ngừng vì đứt nguồn cung từ TQ

Theo thông báo của hiệp hội dệt may Campuchia (GMAC) ngày 11/2, hơn 60% nguyên vật liệu của ngành dệt may và da giày Campuchia được nhập từ Trung Quốc. Nhưng hiện nay, tình hình dịch viêm đường hô hấp do virus corona gây nên đang diễn biến hết sức phức tạp tại Trung Quốc nên nhiều nhà máy sản xuất nguyên vật liệu, công ty dịch vụ nước này phải đóng cửa, gây nên việc thiếu nguyên vật liệu cho các nhà máy sản xuất.

Dệt may và da giày Campuchia sẽ phải tạm ngừng vì đứt nguồn cung.

Hiệp hội dệt may Campuchia cũng thông báo, một số nhà máy còn nguyên vật liệu để sản xuất trong một đến hai tuần nữa, và nếu như phía Trung Quốc không cung cấp kịp thời số nguyên vật liệu thì sẽ có nhiều nhà máy phải tạm đóng cửa trong thời gian từ 1-2 tháng.

Ông Bao Sina, Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn công nhân Campuchia cho biết: “Dệt may là ngành tạo nhiều công ăn việc làm nhất tại Campuchia với hơn 800.000 công nhân, vì vậy việc một số nhà máy dệt may và da giày tạm dừng hoạt động sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của công nhân nói riêng và người dân Campuchia nói chung”./.