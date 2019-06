11 dự án bất động sản bị thu hồi do chậm triển khai

Mới đây, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành các quyết định thu hồi chủ trương đầu tư 11 dự án phát triển nhà ở trên địa bàn vì lý do chậm triển khai hoặc năng lực chủ đầu tư yếu kém.

Cụ thể, năm 2017, tỉnh Bình Dương đã thu hồi 3 dự án trên địa bàn Thuận An và Dĩ An; năm 2018 thu hồi 4 dự án tại Thủ Dầu Một, Thuận An, Bến Cát và Tân Uyên. Đặc biệt từ đầu năm 2019 đến nay đã có 4 dự án bị thu hồi chủ trương đầu tư.

Dự án C- Sky View chưa đủ điều kiện rao bán nhưng đã nhận tiền của khách hàng.

Trong các dự án thu hồi đáng chú ý có dự án Khu căn hộ S-Home – Bình Dương (phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An) của Công ty TNHH Đông Dương; dự án Khu thương mại và dịch vụ dân cư (phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một) do Công ty Cổ phần Bất động sản U&I làm chủ đầu tư; dự án Khu đô thị - thương mại – dịch vụ Phước Lộc Thọ (phường Hòa Lợi, Thị xã Bến Cát) do Công ty Cổ phần Thương mại Đá Đỏ làm chủ đầu tư; Dự án Khu nhà ở Quỳnh Tiên (phường Bình An, thị xã Dĩ An) của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và đầu tư xây dựng Quỳnh Tiên; dự án Khu đô thị Hill Land 19 (phường Bình Khánh, thị xã Tân Uyên) của công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ Phương Thành Công; dự án Khu nhà ở thương mại An Thành (phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên) của Công ty TNHH MTV Xây dựng BĐS An Thành; dự án phát triển nhà ở độc lập (nhà ở xã hội; phường Tân Bình, thị xã Dĩ An) của Doanh nghiệp tư nhân Liên Châu….

Hiện nay, nhiều khách hàng đang hoang mang vì có nhiều dự án họ đã đóng tiền giữ chỗ hoặc là đặt cọc đang nguy cơ mất tiền. Nguyên nhân do việc giữa chủ đầu tư nhận tiền giữ chỗ hay tiền đặt cọc của khách hàng khi chưa đủ điều kiện được gọi là dạng hình thức huy động vốn giữa hai bên, nhà nước không chịu trách nhiệm./.

