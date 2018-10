Bộ Xây dựng “hỗ trợ” cho dự án 107 Xuân La và 302 Cầu Giấy sai phạm?

Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra số 1468 (ngày 4/9/2018) về một số dự án đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách, nguồn vốn vay; việc chuyển đổi, chuyển nhượng nhà đất của cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp sở hữu nhà đất có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại Hà Nội giai đoạn 2003-2016.

Trong đó, kết luận nêu rõ trách nhiệm của Bộ Xây dựng tại dự án 302 Cầu Giấy là phê duyệt hồ sơ thiết kế vượt gần 9.000 m2 sàn và tại dự án 107 Xuân La là đã hướng dẫn chủ đầu tư làm thủ tục miễn giấy phép xây dựng không đúng quy định.

Phê duyệt hồ sơ thiết kế dự án 302 Cầu Giấy vượt gần 9.000 m2 sàn

Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ để bán và cho thuê tại 302 Cầu Giấy (tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) có tên thương mại là Discovery Complex, do Công ty CP Đầu tư thương mại dịch vụ Cầu Giấy làm chủ đầu tư. Diện tích sử dụng đất của dự án hơn 10.158 m2, tổng mức đầu tư hơn 1.968 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2006-2012. Tại thời điểm thanh tra, dự án đã xây dựng xong phần thô và đang hoàn thiện, chậm tiến độ 4 năm so với tiến độ dự án được phê duyệt.

Dự án 302 Cầu Giấy được phê duyệt hồ sơ thiết kế vượt gần 9.000 m2 sàn.

Dự án này được UBND thành phố Hà Nội cho phép chuyển mục đích để xây dựng trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ để bán và cho thuê vào ngày 23/1/2008. Trong đó, 9.143m2 đất xây dựng trung tâm thương mại, văn phòng theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

Chủ đầu tư đã thay đổi mục đích và công năng sử dụng từ thuê đất xây dựng trung tâm thương mại, văn phòng với diện tích 1.438m2 đã được phê duyệt sang giao đất có thu tiền sử dụng đất xây dựng căn hộ chung cư để bán.

“Mặc dù đã được Sở Quy hoạch – Kiến trúc chấp thuận điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc, nhưng chưa được UBND TP. Hà Nội cho phép điều chỉnh dự án đầu tư và chuyển mục đích sử dụng đất, chưa xác định và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất bổ sung. Việc này vi phạm Khoản 1 Điều 6, Khoản 3 Điều 12 và Điểm e Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013”, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) bị Thanh tra Chính phủ nêu rõ trách nhiệm: Cục Quản lý hoạt động xây dựng thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật tại văn bản số 296 (ngày 14/3/2016). Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đối với diện tích sàn khu văn phòng tháp A vượt 4.218m2 và diện tích sàn khu căn hộ tháp B vượt 4.736m2 so với phương án kiến trúc được Sở Quy hoạch – kiến trúc Hà Nội chấp thuận điều chỉnh tại Văn bản 4082 (ngày 2/10/2014), vi phạm khoản 3 điều 23 Nghị định 59 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Bên cạnh những sai phạm trong kết luận của Thanh tra Chính phủ, dự án 302 Cầu Giấy còn chậm tiến độ bàn giao nhà nhiều năm theo hợp đồng với khách hàng mua nhà của dự án. Cư dân đã nhiều lần treo băng rôn để yêu cầu chủ đầu tư đối thoại và thực hiện đúng cam kết của hợp động.

Luật sư Trương Anh Tuấn, Giám đốc Công ty luật Trường Sơn cho biết, chủ đầu tư dự án 302 Cầu Giấy có rất nhiều vi phạm hợp đồng mua bán nhà với khách hàng. Chủ đầu tư đang chậm bàn giao nhà theo tiến độ hợp đồng ký kết, tự thay đổi tăng diện tích các căn hộ, bán nhà khi không có bảo lãnh của ngân hàng…

“Hơn 50 hộ dân đã khởi kiện chủ đầu tư ra tòa và hiện đang đến bước hòa giải, thế nhưng chủ đầu tư không gặp gỡ mà né tránh, thái độ của chủ đầu tư không mang tính xây dựng và hợp tác với khách hàng mua nhà” – Luật sư Tuấn nói.

Dự án 107 Xuân La được miễn giấy phép xây dựng không đúng quy định.

Miễn giấy phép xây dựng dự án 107 Xuân La không đúng quy định

Thanh tra Chính phủ phát hiện Dự án tổ hợp khách sạn, thương mại văn phòng và nhà ở thấp tầng tại 107 Xuân La (tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, do Liên danh Công ty CP Đầu tư An Lộc và Công ty CP Đầu tư xây lắp thương mại và dịch vụ làm chủ đầu tư) đã được khởi công xây dựng khi chưa đủ điều kiện theo quy định.

Diện tích sử dụng đất 10.771 m2; tổng mức đầu tư 485.6 tỷ đồng; nguồn vốn tự có, thời gian thực hiện quý 3/2012 đến quý 3/2018; khởi công tháng 12/2016. Tại thời điểm thanh tra, dự án đang thi công phần hạ tầng kỹ thuật và khu nhà thấp tầng.

Nguồn gốc đất trước khi chuyển mục đích, năm 2007, UBND thành phố Hà Nội giao UBND huyện Từ Liêm là bên mời thầu tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuê đất thực hiện dự án, Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư An Lộc và Công ty Cổ phần Xây lắp thương mại và dịch vụ là đơn vị trúng thầu, thuê 50 năm, năm 2016 UBND TP Hà Nội cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ đầu tư chưa có biên bản bàn giao hồ sơ mốc giới giao đất tại thực địa, chưa có quyết định phê duyệt thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhưng chủ đầu tư đã thi công phần hạ tầng kỹ thuật và khu nhà thấp tầng 46 căn với tổng diện tích xây dựng 3.400 m2, vượt 6 căn so với quy hoạch tổng mặt bằng được duyệt.

Dự án vi phạm Khoản 4 Điều 12, Khoản 3 Điều 170 Luật Đất đai 2013; Khoản 2, Khoản 4 điều 12, Khoản 1 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014.

Bộ Xây dựng căn cứ Điểm e Khoản 2 điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 có Văn bản số 13/BXD-HĐXD ngày 17/01/2017 hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư An Lộc được miễn giấy phép xây dựng, trong khi dự án không có quy hoạch chi tiết 1/500 và coi bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc do Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội chấp thuận như quy hoạch chi tiết 1/500, vi phạm Điều 20, Điểm c Khoản 1 điều 34 Nghị định 37 ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Điều 30 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.

Ngày 16/5/2017, Đội Thanh tra Xây dựng quận Bắc Từ Liêm lập Biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm. Ngày 17/5/2017, UBND phường Xuân Tảo đã có quyết định số 97/QĐ- UBND đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị.

Thanh tra chính phủ chủ rõ trách nhiệm với những sai phạm trên thuộc Bộ Xây dựng và chủ đầu tư dự án. Bộ Xây dựng tổ chức kiểm điểm trách nhiệm về những sai phạm này./.

