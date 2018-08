Chiêm ngưỡng 10 tòa nhà cao nhất Việt Nam

Tòa nhà Vincom Landmark 81 do Vingroup làm chủ đầu tư, tọa lạc tại Quận Bình Thạnh, TP HCM có tổng chiều cao 461,2 m với 81 tầng. (Ảnh: Nhịp sống kinh tế) Tòa Keangnam Hanoi Landmark Tower tại Nam Từ Liêm, Hà Nội do Tập đoàn Keangnam (Hàn Quốc) làm chủ đầu tư với số vốn 1,2 tỷ USD. Tòa nhà cao 336 mét với 72 tầng. (Ảnh: Zing) Tòa nhà Lotte Center Hanoi tại Ba Đình, Hà Nội cao 287 mét với 64 tầng được Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) đầu tư với số vốn 400 triệu USD. (Ảnh: Zing) Tòa nhà Bitexco Financial Tower tại Quận 1, TP HCm có chiều cao 262 mét với 68 tầng. Dự án do Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư với số vốn 400 triệu USD. (Ảnh: Zing) Tòa nhà Vietcombank Tower tại Quận 1, TP HCM cao 206 mét với 40 tầng do Liên doanh Vietcombank – Bonday – Benthanh đầu tư với số vốn 55 triệu USD. (Ảnh: designs.vn) Tòa nhà Saigon One Tower ở Quận 1, TP HCM do Công ty CP Địa ốc Sài Gòn M&C đầu tư với số vốn 256 triệu USD. Tòa nhà cao 195 mét với 42 tầng nhưng đang ngưng trệ. (Ảnh: vietnamfinance) Saigon Center 2 tại Quận 1, TP HCM có chiều cao 193.7 mét gồm 45 tầng do Keppel Land Vietnam đầu tư 160 triệu USD. (Ảnh: kientaovietco) Tòa nhà Discovery Complex A tại Cầu Giấy, Hà Nội cao 195 mét gồm 54 tầng được đầu tư 200 triệu USD bởi Công ty CP Đầu tư TMDV Cầu Giấy. (Ảnh: discoverycomplex) Hanoi Landmark 51 ở Quận Hà Đông, Hà Nội do Song Da 1.01 và Vinafor đầu tư với 51 tầng trên tổng chiều cao 180 mét. (Ảnh: Đầu tư Chứng khoán) Dự án Diamond Flower Tower do HANDICO 6 làm chủ đầu tư 60 triệu USD tại Thanh Xuân, Hà Nội. Tòa nhà cao 177 mét với 36 tầng nổi. (Ảnh: Zing)./.

