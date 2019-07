Dự án 13.000 căn hộ xây “chui”: Cần xử nghiêm để giữ trật tự xây dựng

Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông báo số 556 trả lời Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC) sau khi công ty này gửi hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở dự án Laimian City, Quận 2.

Theo đó, Cục Quản lý hoạt động xây dựng đề nghị chủ đầu tư làm rõ, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ. Đề nghị chủ đầu tư cần liên hệ cơ quan quản lý về quy hoạch, kiến trúc tại địa phương để xác định hồ sơ trình thẩm định thực hiện theo các văn bản phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 nêu trong hồ sơ trình thẩm định còn phù hợp với quy hoạch phân khu và quy hoạch chung của khu vực.

Bộ Xây dựng trả lại hồ sơ dự án Laimian City, Quận 2, TPHCM để bổ sung trước khi trình thẩm định thiết kế cơ sở.

Đồng thời, Cục Quản lý hoạt đông xây dựng yêu cầu chủ đầu tư HDTC cần có báo cáo cụ thể về tình trạng triển khai thi công của dự án ở thời điểm hiện tại, đồng thời liên hệ với cơ quan quản lý trật tự xây dựng tại địa phương để được hướng dẫn về nội dung xây dựng chưa đúng quy định của pháp luật hiện hành nếu có.

Chủ đầu tư cần bổ sung các tài liệu theo quy định về đánh giá tác động môi trường, đấu nối hạ tầng kỹ thuật, văn bản thỏa thuận độ tĩnh không… Cục Quản lý hoạt động xây dựng sẽ tiếp tục thẩm định hồ sơ của công ty khi nhận đầy đủ các nội dung yêu cầu nói trên.

Trước đó, UBND Quận 2 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1502 ngày 14/5/2019 đối với Công ty HDTC do có hành vi tổ chức thi công dự án không có giấy phép xây dựng.

Ngoài xử phạt 40 triệu đồng, quyết định cũng nếu rõ, HDTC phải dừng thi công xây dựng công trình dự án Laimian City (tên cũ là Raemian Galaxy City), làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng chung cư tại ngã giao đường Trần Lựu và đường Vành đai Tây, đường số 37, thuộc khu D, dự án khu đô thị An Phú – An Khánh (131ha), phường Bình An, Quận 2, TPHCM.

Trao đổi với phóng viên VOV, ông Đinh Trường Chinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty HDTC cho rằng dự án Laimian City nằm trong quần thể Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở Khu đô thị An Phú - An Khánh, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án tại Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 16/11/1998 và giao đất để đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở theo Quyết định số 783/QĐ-TTg ngày 13/08/1999. Do đó, dự án được miễn giấy phép xây dựng theo điều 89 của Luật Xây dựng 2014.

Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM, những trường hợp được miễn giấy phép xây dựng vì được Thủ tướng phê duyệt dự án nhưng chủ đầu tư phải thực hiện các trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt thiết kế cơ sở, phòng cháy chữa cháy.

Những việc này phải xin phép cơ quan chức năng của địa phương. Thời gian điều chỉnh quy hoạch mất từ 6 tháng đến 1 năm, thiết kế có nhiều bước và hồ sơ khác nhau, nhưng nếu chưa có thiết kế cơ sở thì không có thiết kế bản vẽ thi công, không thể khởi công dù có được miễn giấy phép xây dựng.