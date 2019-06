Xây “chui” hơn 13.000 căn hộ tại Dự án Laimian City ở TPHCM

UBND Quận 2, TPHCM vừa ban hành Quyết định số 1502 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với một doanh nghiệp xây dựng công trình không có giấy phép.

Khu vực dự án Laimian City trên đường Lương Định Của, Quận 2, ảnh chụp sáng 24/6.

Theo đó, Chủ đầu tư dự án Laimian City (tên cũ là Raemian Galaxy City) là Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC) bị xử phạt 40 triệu đồng vì chưa hoàn thành thủ tục, chưa có giấy phép xây dựng, đồng thời phải dừng thi công xây dựng công trình, làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

Dự án Laimian City nằm trong khu đô thị An Phú – An Khánh (khu 131ha), phường Bình An, Quận 2. Dự án này có quy mô 13.092 căn hộ, gồm 8 cụm cao ốc CT01, CT02, CT03, CT04, CT05, CT06, CT07 và CT08. Mỗi tòa cao ốc cao từ 39 – 40 tầng nổi, 3 tầng hầm và 1 tầng lửng dạng khối.

Hiện đã có một số đơn vị môi giới bất động sản quảng bá, rao bán dự án này. Nếu khách hàng có nhu cầu mua căn hộ thì phải đặt cọc số tiền 100 triệu đồng để giữ chỗ.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết đã gửi văn bản nêu rõ: đến thời điểm này Sở chưa tiếp nhận bất kỳ hồ sơ nào liên quan đến dự án nêu trên.

