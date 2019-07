Dự án bị thu hồi vẫn ngang nhiên chuyền tay mua bán đất ở Quảng Ninh

Từ năm 2012, UBND tỉnh Quảng Ninh đã thu hồi 110 dự án đầu tư chậm tiến độ, vi phạm pháp luật với diện tích hơn 12.000 ha, trong đó UBND tỉnh Quảng Ninh đã quyết định hủy 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do các chủ đầu tư chây ỳ, không giao nộp lại dù đã thông báo nhiều lần.

Công trình trái phép xây dựng trên đất công rộng khoảng 400m2, cao bằng tòa nhà 2 tầng và hiện đã hoàn thành tường bao, vì kèo và lợp mái tôn.

Tuy không có giá trị về pháp lý nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn lợi dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này để mua đi, bán lại, trục lợi bất chính tạo nên những sàn giao dịch ngầm bất hợp pháp gây khó khăn trong công tác quản lý.

Năm 2006 khu đất rộng hơn 5.200m2 tại thôn Tân Lập, xã Minh Thành, thị xã Quảng Yên được UBND tỉnh Quảng Ninh cho Công ty Cổ phần Vinh Hoa thuê 50 năm để xây dựng “Cửa hàng xăng dầu và dịch vụ thương mại”. Tuy nhiên do vi phạm quy định tại khoản 12 điều 38 Luật đất đai năm 2003, ngày 15 tháng 8 năm 2013, UBND tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định số 2087/QĐ-UBND thu hồi dự án đồng thời hủy hợp đồng thuê đất với Công ty cổ phần Vinh Hoa và bàn giao đất cho Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Quảng Yên quản lý trên thực địa.

Đến tháng 10/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quyết định hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho công ty CP Vinh Hoa. Sự việc sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như gần đây không phát hiện công trình xây dựng trái phép mọc lên trên khu đất “vàng” này.

Trong khuôn viên của dự án đã bị UBND tỉnh thu hồi có công trình xây dựng trái phép diện tích khoảng 400 m2. Công trình nằm ngay sát đường Quốc lộ 18, được quây kín bằng tôn, phía bên trong là nhà khung sắt đã dựng với tường gạch, vì kèo, lợp mái tôn; cao khoảng 7m. Công trình xây dựng trái phép này cách trụ sở UBND phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên chưa đầy một cây số.

Ông Phạm Văn Lưu, Bí Thư, Chủ tịch UBND phường Minh Thành, thị xã Quảng Ninh cho biết công trình xây dựng không phép là của Công ty cổ phần Thiện An Phát P&T.

“Cuối tháng 4 công trình xây dựng và chúng tôi phát hiện đã lập biên bản và yêu cầu dừng hoạt động xây dựng nhưng bên đơn vị đó họ cố tình xây dựng và vào ban đêm, xây dựng ít một nên rất khó cho công tác quản lý. Và phường cũng lập biên bản rất nhiều lần rồi”, ông Lưu cho biết thêm.

Trước khi UBND tỉnh Quảng Ninh thu hồi, chủ sở hữu của khu đất là Công ty Vinh Hoa đã chuyển nhượng dự án cho công ty CP Hà Khánh An vào năm 2010. Đến ngày 15/1/2019 Công ty CP Hà Khánh An lại chuyển nhượng dự án cho công ty CP Thiện An Phát P&T.

Khu đất rộng hơn 5.200m2, đã bị UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định thu hồi năm 2013 nhưng vẫn được mua bán, qua tay nhiều doanh nghiệp.

Ông Dương Văn Thanh, Đội trưởng Đội Kiểm tra trật tự Đô thị và Môi trường thị xã Quảng Yên cho biết, toàn bộ hồ sơ giấy tờ đều mang tên Công ty CP Vinh Hoa và mục đích làm cửa hàng xăng dầu. Chỉ khi có văn bản thỏa thuận giữa hai công ty CP Hà Khánh Anh và công ty CP Thiện An Phát P&T thì có nhắc tới Trung tâm thương mại.

“Trong quá trình kiểm tra công ty CP Thiện An Phát P&T không xuất trình được hồ sơ theo quy định nên chúng tôi đã lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu cho UBND thị xã ra quyết định xử phạt hành chính. Hiện công ty cũng đã chấp hành xử phạt, dừng thi công công trình nhưng đã gần 2 tháng nay họ chưa hoàn thành hồ sơ thủ tục cấp phép theo quy định”, ông Thanh cho hay.

Việc tiến hành xây dựng công trình trên mảnh đất đã có quyết định thu hồi là việc làm coi thường pháp luật, cần được xử lý quyết liệt. Tuy nhiên việc để tài sản của nhà nước bị trao đi, bán lại nhiều lần trong 6 năm qua đã bộc lộ việc buông lỏng quản lý của chính quyền thị xã Quảng Yên.

Để làm rõ việc này, phóng viên VOV đã nhiều đặt lịch hẹn nhưng ông Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên đều thông báo bận họp, không tiếp.

Trong khi đó, nêu quan điểm về vụ việc này, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Khu đất này đã bàn giao lại cho UBND thị xã Quảng Yên quản lý, vì vậy, việc quản lý khu đất tại thực địa thuộc trách nhiệm của UBND thị xã Quảng Yên.

Theo nội dung phản ánh, mảnh đất này đã chuyển nhượng qua tay nhiều công ty. Đây là việc giao dịch có thỏa thuận dân sự ngầm, không thuộc quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, các bên không thông báo đến đơn vị về các giao dịch này. Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có 3 lần thông báo yêu cầu công ty nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khu đất bị thu hồi nhưng công ty không đến nộp lại.