Hạ Long: Giao thông rút ngắn, giá bất động sản tăng nhanh

So với các thị trường trong khu vực, thì Việt Nam nói chung, và Hạ Long nói riêng vẫn còn rất nhiều tiềm năng và không gian phát triển. Chẳng hạn, lượng khách quốc tế đến nước ta trong 9 tháng đầu năm 2018 đã tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2017, song con số này vẫn thấp hơn lượng khách quốc tế đến Pattaya riêng năm 2017 (17,7 triệu lượt khách – theo báo cáo của CBRE). Còn nếu so sánh riêng Quảng Ninh, năm 2017 có 4,3 triệu lượt khách quốc tế đến tỉnh này, thấp hơn hẳn so với Bali (5,6 triệu lượt), Phuket (8,4 triệu lượt)…

Lễ hội Carnaval Hạ Long 2018 diễn ra sôi động tại Quảng trường Sun Carnival Plaza.

PC_Article_Middle