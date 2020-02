Khách hàng treo băng rôn tố cáo Công ty City Land lừa đảo

Ngày 23/2, rất đông khách hàng mua đất nền của Công ty CP Thương mại Dịch vụ - Xây dựng Đầu tư phát triển Địa ốc Bình Dương City Land (viết tắt là Công ty City Land Bình Dương) tập trung trước cổng công ty và căng băng rôn phản ánh, tố cáo doanh nghiệp lừa đảo khách hàng.



Công ty City Land có địa chỉ tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Trong 2 năm (2017 và 2018), Công ty City Land đã mở bán sản phẩm đất nền, thu tiền của khách hàng hơn 95% giá trị hợp đồng theo hình thức “Hợp đồng thỏa thuận đầu tư” và hứa hẹn sau 15 tháng sẽ giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

City Land cũng cam kết nếu không ra sổ sẽ mua lại nền đất của khách hàng với giá cao hơn, bao gồm giá đất và bồi thường hợp đồng. Tuy nhiên, suốt 2 năm qua, khách hàng vẫn chưa nhận sổ đỏ như cam kết.

Người dân mong muốn chính quyền Bình Dương vào cuộc bảo vệ quyền lợi cho họ.

Sau đó, khách hàng tìm hiểu thì biết được các dự án của Công ty City Land không được các cấp có thẩm quyền chấp thuận nên đã đến trụ sở đòi lại tiền. Khi khách hàng tìm đến làm việc thì công ty không hợp tác, cố tình né tránh. Khi việc thương lượng không tìm được tiếng nói chung, hàng trăm khách hàng này bức xúc căng băng rôn đòi quyền lợi, cũng như trả tiền cho khách hàng như cam kết của phía công ty.



Trong một diễn biến khác, những ngày qua, hàng trăm khách hàng đã làm đơn tố cáo Công ty City Land gửi Công an kinh tế tỉnh Bình Dương. Hiện nay, Công an tỉnh Bình Dương đã vào cuộc điều tra, xác minh theo đơn tố giác tội phạm của người dân đối với Công ty City Land. Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương cũng đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Hoàng Anh Vui, Phó giám đốc pháp lý của Công ty City Land đến ngày 20/3/2020.

Sở xây dựng tỉnh Bình Dương thông tin, Công ty City Land mới chỉ nộp hồ sơ xin lập dự án đối với Dự án Green city 1 và Green City 2, tuy nhiên Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương chưa nhận vì hồ sơ không đủ theo quy định.

Đối với Dự án Khu dân cư Phúc Long ở huyện Bàu Bàng, Sở Xây dựng đã có văn bản trả lời, khu đất này được quy hoạch vào mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp và văn hóa nên không phù hợp để đầu tư xây dựng dự án phát triển nhà ở.

Công ty City Land Bình Dương do ông Nguyễn Thanh Hùng làm Giám đốc, ông Lê Văn Công và ông Hoàng Anh Vui làm Phó Giám đốc pháp lý. Ngoài ra, nhóm 3 người này còn thành lập 4 công ty khác cũng ở thành phố Thủ Dầu Một để bán đất nền tại huyện Bàu Bàng, Phú Giáo và thị xã Tân Uyên của tỉnh Bình Dương; 1 dự án ở thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước./.