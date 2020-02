Điều tra việc Công ty Phi Long bị tố lừa bán đất nền 4 dự án tại TP HCM

được bán cho nhiều người mà VOV đã thông tin, mới đây cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã đề nghị đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Phi Long (Công ty Phi Long) lên làm việc bởi liên quan đến một số đơn tố giác tội phạm. Liên quan đến vụ một lô đất ở dự án Nam - Nam Sài Gòn, mới đây cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã đề nghị đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Phi Long (Công ty Phi Long) lên làm việc bởi liên quan đến một số đơn tố giác tội phạm.

Khách hàng của 4 dự án (do Công ty Phi Long làm chủ đầu tư) gần 15 năm mỏi mòn chờ đợi sổ đỏ tại các dự án này như lời hứa của chủ đầu tư.

Ngày 3/2, cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết, đơn vị đang thụ lý giải quyết tố giác tội phạm do Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu – Bộ Công an chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an TP HCM về việc giải quyết đơn của Công ty Cổ phần An Đại Việt, Công ty cổ phần Đầu tư thương mại I.N.G.E, Công ty cổ phần I.N.D.E và đơn tố cáo tập thể của một số cá nhân tố cáo Công ty Phi Long có hành vi ký hợp đồng hợp tác đầu tư và bán đất nền tại 4 dự án ở huyện Bình Chánh, TP HCM để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

4 dự án gồm: Dự án Khu dân cư Phi Long 5 tại xã Bình Hưng; dự án Khu dân cư Hải Yến tại xã Bình Hưng; dự án khu dân cư Huy Hoàng tại xã Phong Phú, và dự án Khu dân cư Nam - Nam Sài Gòn tại xã Phong Phú.

Nhiều băng rôn tố cáo Công ty Phi Long lừa đảo được treo trước trụ sở công ty này.

Quá trình điều tra xác định, 4 dự án nêu trên do ông Phạm Xuân Long (SN 1959, HKTT tại phường 6, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) làm chủ sở hữu. Tuy nhiên, hiện ông Long không có mặt tại địa chỉ thường trú trên.

Trước đó, như VOV đã thông tin, hơn 15 năm qua, dù chưa đủ điều kiện pháp lý, nhưng chủ đầu tư dự án khu dân cư Nam - Nam Sài Gòn (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP HCM) là Công ty Phi Long đã liên kết với Công ty Cổ phần và Giống gia súc AMASCO (nay là Công ty Cổ phần An Đại Việt) vẫn làm hạ tầng, phân lô bán nền cho khách hàng thông qua hợp đồng “hợp tác đầu tư”.

Hơn 15 năm qua, dự án khu dân cư Nam - Nam Sài gòn vẫn um tùm lau sậy.

Không dừng lại ở đó, đơn vị này còn tự "vẽ" ra nhiều bản đồ quy hoạch để cùng một lô đất nhưng đánh mã số nền khác nhau bán cho nhiều người. Việc làm trên gây nên nhiều hệ lụy cho khách hàng./.