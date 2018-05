TNR Sky Park tung nhiều quà tặng tại lễ ra mắt dự án

Lễ ra mắt chính thức dự án TNR Sky Park sẽ được tổ chức tại khách sạn Deawoo với chương trình ưu đãi đặc biệt đi kèm. Theo chủ đầu tư dự án, 50 khách hàng đặt mua căn hộ đầu tiên sẽ được tặng ngay 1 kỳ nghỉ tới đảo quốc sư tử Singapore cho cả gia đình.

Đặc biệt hơn, 100 khách hàng mua căn hộ đầu tiên sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng vô cùng hấp dẫn với giải nhất là 1 xe ô tô Mazda 3 sedan 2.0, 2 giải nhì là xe Vespa Primavera ABS 2018 và 3 giải ba là iphone X 256G. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 1 tỷ đồng tại lễ ra mắt chính thức TNR Sky Park.

Ngoài ra, các khách hàng mua nhà tại dự án sẽ được hưởng hàng loạt chính sách bán hàng ưu đãi đặc biệt từ chủ đầu tư.

Dự án TNR Sky Park tọa lạc tại 136 Hồ Tùng Mậu. Không chỉ sở hữu vị trí đắc địa ngay tại trung tâm phía Tây Hà Nội, TNR Sky Park còn là dự án đã cất nóc ngay trước khi chính thức mở bán.

Một điểm đặc biệt thu hút và cũng góp phần không nhỏ vào sức hút của dự án này chính là hệ thống tiện ích và cảnh quan đã hiện hữu. Là một trong những khu đô thị kiểu mẫu được đầu tư hệ thống hạ tầng, tiện ích đẳng cấp, đồng bộ và hiện đại ngay từ ban đầu, cư dân ở đây sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi từ các cửa hàng đặt tại nội khu. TNR Sky Park có hàng loạt các tiện ích đặc quyền miễn phí cho cư dân như phòng chiếu phim, phòng tiếp khách, khu vui chơi giải trí, phòng tập gym và yoga…

Cảnh quan đồng bộ, tiện ích đẳng cấp đã hiện hữu sẵn sàng phục vụ cư dân.

Hệ thống an ninh hiện đại chất lượng cao với hệ thống an ninh đa lớp với Video phone ngay từ sảnh tòa nhà kết nối đến từng căn hộ giúp nhận diện khách ngay từ tầng 1, thẻ từ thang máy dành riêng cho cư dân, camera an ninh tại sảnh của các tầng căn hộ và đội ngũ an ninh giám sát 24/7.

Sở hữu ngay căn hộ TNR Sky Park và nhận quà tặng: * Cơ hội sở hữu xe Mazda 3, xe Vespa, IphoneX với tổng giá trị lên đến 1 tỷ đồng * Tặng ngay chuyến du lịch đến Singapore cho cả gia đình * Ưu đãi lãi suất 0% lên tới 18 tháng * Miễn phí 2 NĂM phí dịch vụ quản lý./.

Sapphire - “Viên kim cương” trong tổ hợp đáng sống TNR Goldmark City VOV.VN - Các căn hộ Sapphire trong tổ hợp TNR Goldmark City được giới đầu tư ví von như viên kim cương tại dự án phía Tây Thủ đô.