Vinhomes Ocean Park được vinh danh “Dự án Phức hợp tốt nhất Việt Nam” tại APPA

Mới đây, tại lễ trao giải thưởng BĐS Châu Á - Thái Bình Dương (APPA) diễn ra tại Bangkok (Thái Lan), dự án “thành phố biển hồ” Vinhomes Ocean Park đã được vinh danh là Dự án Phức hợp tốt nhất Việt Nam năm 2019 (Best mixed – use development 2019).

Đại diện Vinhomes nhận giải thưởng “Dự án Phức hợp tốt nhất Việt Nam năm 2019” cho dự án Vinhomes Ocean Park

Vượt qua nhiều vòng đánh giá nghiêm ngặt của Hội đồng giám khảo quốc tế, dự án “thành phố biển hồ” Vinhomes Ocean Park do Tập đoàn Vingroup đầu tư đã vinh dự đứng đầu hạng mục “Dự án Phức hợp tốt nhất Việt Nam năm 2019 (Best mixed – use development 2019).

Vinhomes Ocean Park đã chinh phục Hội đồng giám khảo quốc tế bởi hệ thống tiện ích đồng bộ và đầy đủ, bao gồm: trường học, bệnh viện, TTTM, Shop/Shophouse,.. Cùng với đó là hàng loạt tiện ích điểm nhấn lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam như công viên gym với hàng trăm máy tập, công viên BBQ với hàng trăm điểm nướng, hàng chục công viên dưỡng sinh, sân chơi trẻ em,... Đặc biệt, hai tâm điểm của dự án là biển hồ nước mặn 6,1ha và hồ lớn trung tâm 24,5ha đều được trải cát trắng như bãi biển đã thuyết phục hoàn toàn Hội đồng giám khảo bằng tính táo bạo và đột phá trong ý tưởng thiết kế.

Đại diện Chủ đầu tư, bà Nguyễn Diệu Linh - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch công ty Cổ phần Vinhomes chia sẻ: “Chúng tôi thực sự vui mừng khi một lần nữa, thêm một dự án bất động sản Vinhomes lại dành hạng xứng đáng tại APPA 2019. Không dừng lại ở một thương hiệu bất sản dẫn dắt thị trường trong nước, Vinhomes trong những năm gần đây liên tục tạo được tiếng vang trên trường quốc tế với nhiều dự án chiến thắng tại các hạng mục giải thưởng danh giá toàn cầu.”

Cùng Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Star City, Vinhomes Smart City và Vinhomes Grand Park lần lượt được vinh danh tại các hạng mục giải thưởng Dự án có kiến trúc phức hợp tốt của Việt Nam, Dự án cao tầng tốt của Việt Nam và Dự án cao tầng có thiết kế cảnh quan tốt của Việt Nam.

Giải thưởng bất động sản Châu Á - Thái Bình Dương APPA thuộc hệ thống giải thưởng bất động sản danh giá và uy tín bậc nhất trên thế giới International Property Awards. Trong nhiều tiêu chí đánh giá, giải thưởng đề cao các tiêu chí về chất lượng cuộc sống cho cư dân. APPA được tổ chức thường niên để vinh danh các chủ đầu tư và dự án xuất sắc trong lĩnh vực phát triển bất động sản.

Trước Vinhomes Ocean Park, nhiều dự án của Vinhomes đã được vinh danh trong hệ thống giải thưởng BĐS danh giá IPA như Vinhomes Metropolis với giải thưởng Tòa nhà cao tầng tốt nhất Châu Á – Thái Bình Dương năm 2017, Landmark 81 với giải thường Tòa nhà cao tầng tốt nhất thế giới năm 2017, Vinhomes Riverside với giải thưởng Khu đô thị tốt nhất thế giới năm 2018.

Bãi cát trắng mịn trải dài tại hồ điều hòa rộng 24.5ha – một điểm nhấn độc đáo giúp Vinhomes Ocean Park ghi điểm tại APPA 2019.

Chính thức khởi công từ tháng 10/2018, cho tới nay chỉ sau 8 tháng thi công, Vinhomes Ocean Park đã thành hình với các cung đường nội khu rộng lớn rộng 30m, 40m, 50m trải nhựa và hoàn thiện mặt đường chỉn chu. Các tòa căn hộ đã lên đến tầng 13,14 với các khối nhà được hình thành vững chãi. Các công trình trọng điểm trong dự án như Đại học VinUni cũng đang được triển khai thi công nhanh chóng.

Đặc biệt, chỉ sau gần 70 ngày thi công thần tốc, cảnh quan trung tâm bao gồm hồ điều hòa rộng 24.5ha đã gần như hoàn tất. Bao quanh mặt hồ xanh mát là bờ cát trắng mịn trải dài được kỳ công vận chuyển từ biển Nha Trang, trải qua nhiều công đoạn sàng sảy kỹ càng nhiều lớp để đạt được màu cát trắng tự nhiên như ở biển thật. Hàng trăm gốc dừa được bố trí trồng đan xen quanh hồ để tạo nên cảnh quan thiên nhiên như bãi biển giữa lòng thành phố. Hiện tại, hầu hết các hạng mục cảnh quan điểm nhấn quanh hồ đều đã hoàn thiện, sẵn sàng cho lễ khai trương vào ngày 25/05/2019 với một đêm đại nhạc hội hoành tráng bên hồ dành cho hơn 3000 cư dân Thành phố Biển hồ Vinhomes Ocean Park./.