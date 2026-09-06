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Điện Biên rút ngắn nhiều thủ tục đầu tư xuống còn 6 ngày

Chủ Nhật, 20:54, 06/09/2026
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VOV.VN - Tỉnh Điện Biên đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “luồng xanh”, trong đó thời gian giải quyết một số thủ tục đầu tư được rút ngắn đáng kể, có thủ tục từ 3-4 ngày xuống còn 6 ngày làm việc.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên, cơ chế “luồng xanh” được tỉnh xây dựng nhằm ưu tiên xử lý các hồ sơ, dự án đủ điều kiện, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong quá trình giải quyết.

Bà Trần Thị Lan Hương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên cho biết, nguyên tắc thực hiện là bảo đảm đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch và có cơ chế giám sát; hồ sơ được theo dõi xuyên suốt để xác định tiến độ, trách nhiệm xử lý, hạn chế tình trạng chậm trễ.

Đáng chú ý, với nhóm thủ tục thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Tài chính, thời gian giải quyết được cắt giảm mạnh. Các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư được rút từ 34 ngày xuống còn 6 ngày làm việc, giảm hơn 82% thời gian.

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Tỉnh Điện Biên đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư theo cơ chế “luồng xanh”

Thời gian công bố dự án đầu tư kinh doanh cũng giảm từ 25 ngày xuống 6 ngày; cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư giảm từ 15 ngày xuống 6 ngày.

Cơ chế “luồng xanh” được áp dụng đối với một số nhóm dự án như đầu tư vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trung tâm logistics; dự án nhà ở xã hội; các dự án đầu tư vào khu dân cư, khu đô thị và những dự án có quy mô, tính chất quan trọng khác.

Cùng với lĩnh vực đầu tư, tỉnh Điện Biên đã rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết ở nhiều nhóm thủ tục khác. Một số thủ tục trong lĩnh vực công thương, xây dựng, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, y tế, văn hóa, thông tin và truyền thông được cắt giảm từ 50% đến 70% thời gian xử lý.

Việc cải cách thủ tục được triển khai trong bối cảnh Điện Biên đang đẩy mạnh thu hút nguồn lực cho phát triển. Trong 8 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn đạt khoảng 12.880 tỷ đồng, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm trước. Tỉnh có 232 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký khoảng hơn 3.800 tỷ đồng.

Thời gian tới, Điện Biên tiếp tục chuẩn hóa quy trình liên thông, mở rộng cơ chế “luồng xanh” đối với các dự án quy mô vừa; nghiên cứu phân tầng xử lý để những nhóm thủ tục đơn giản, đủ điều kiện có thể được giải quyết trong ngày.

Tỉnh Điện Biên cũng tập trung hoàn thiện hạ tầng dữ liệu, tăng liên thông điện tử giữa các cơ quan và tháo gỡ khó khăn liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu phục vụ các dự án.

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Đắk Lắk rút ngắn gần 80% thủ tục đầu tư bằng cơ chế "luồng xanh"

VOV.VN - Đắk Lắk đang đứng trước cơ hội trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ. Để biến lợi thế thành các dự án cụ thể, tỉnh tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục, xây dựng cơ chế ưu đãi đặc thù và huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
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